Basilicata, una triste realtà: in 10 anni 22mila giovani in meno

Dieci anni fa i residenti in Basilicata di età compresa tra i 15 e i 34 anni erano 133.743: un dato che nel corso degli anni si è continuamente assottigliato fino a toccare quota 111.197 nel 2024. 22mila giovani in meno, un dato – quello emerso dall’ultimo report della Cgia di Mestre – che conferma un trend negativo a livello nazionale ma che al sud assume connotati ben più rilevanti e preoccupanti. Negli ultimi dieci anni, la popolazione italiana nella fascia di età tra i 15 e i 34 anni è diminuita di quasi 750mila unità, pari al -5,8 per cento. Percentuale che sale a – 16,9 % per quanto riguarda la Basilicata.

Potenza per variazione negativa è all’ottavo posto di questa triste classifica. Matera al 29esimo. Se analizziamo le nascite tra il 1943 ed oggi, emerge come in provincia di Potenza, 80 anni fa, si registrarono 9877 nuovi nati rispetto ai 1986 del 2024; nel Materano 4055 nel 1943, 1137 lo scorso anno. Come invertire questa tendenza? Sicuramente scuola, università e formazione rappresentano leve importanti per invertire il trend. Ma anche politiche nazionali e regionali capaci di intervenire sugli aspetti occupazionali e infrastrutturali. L’immigrazione non può costituire l’unica risposta ai problemi derivanti dal declino demografico

Fonte: Ufficio Stampa Basilicata