ANSMeS Basilicata, rieletto il Presidente uscente Avv. Francesco Canzoniero

Si è svolta negli scorsi giorni, l’Assemblea Elettiva Regionale ANSMeS Basilicata, presso il Circolo Nazionale Carabinieri di Potenza. Rieletto il Presidente uscente Avv. Francesco Canzoniero.

Eletti Consiglieri Regionali: Giovanni Mietitore, Domenico Vignola, Anna Maria Amore e Domenico La Carpia. Il Presidente del Coni Regionale Leopoldo Desiderio ha presieduto l’Assemblea Elettiva e ha augurato a tutti un buon lavoro per il prossimo quadriennio sportivo 2025-2028. All’augurio si sono aggiunti anche il Presidente Provinciale di Matera, Pino Attico e il Presidente Provinciale di Potenza, Saverio Zotta.

Con grande soddisfazione, dopo diversi anni di lavoro, l’ANSMeS (Associazione Nazionale Stelle e Collari e Palme al Merito Sportivo) è presente sul territorio della Basilicata con tutta la sua struttura. Scopo dell’Associazione è quello di valorizzare le Stelle al Merito Sportivo, promuovere lo sport in ogni settore della società, dai più giovani ai più anziani, e in ogni suo aspetto: formativo, culturale e agonistico, attraverso la collaborazione virtuosa con le Istituzioni sportive, culturali e amministrative, nazionali e locali, in armonia con i programmi del CONI e delle Federazioni Sportive.