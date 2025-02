Un ponte gastronomico tra Cina e Basilicata. Ecco il progetto ideato dallo chef lucano Nino Scordo

«Vedere cinese, mangiare italiano»: in questo breve concetto è racchiusa la mission del progetto che troverà concretezza nel mese di marzo e che punta a creare un ponte culturale tra Cina e Basilicata, nel nome della gastronomia.

L’ideatore del progetto è lo chef Nino Scordo, originario di Castelluccio Inferiore ma da tempo Chef del Jinling Hotel di Nanchino.

Una delegazione cinese composta, tra gli altri, da sei chef e una General Manager Jinling Hotel, assieme a tre importanti emittenti televisive cinesi, alcune delle quali specializzate in turismo, a marzo arriverà in Basilicata e avrà come «quartier generale» Hotel Sala Ricevimenti Piccolo Paradiso nel comune di Latronico, famoso per le sue Terme Lucane, in un organizzazione che, in loco, sarà curata nei minimi particolari dal sindaco Fausto De Maria e dall’imprenditore Mimmo Gentile, titolare del «Piccolo Paradiso».

La cena di gala si svolgerà il 14 marzo e sarà, appunto, l’evento centrale della visita della delegazione che, in quei giorni, visiterà molti luoghi della Basilicata, dal Tirreno allo Ionio, dal potentino al materano, a cui sono stati invitati amministratori, stakeholder lucani, produttori e strutture ricettive.

« Il nostro obiettivo è stato semplice ma ambizioso- spiega chef Scordo che è appena stato in Basilicata per una visita legata all’organizzazione dell’evento- cucinare e far assaporare piatti ispirati alla tradizione cinese, ma con un tocco italiano. Ho chiamato questo approccio “vedere cinese, mangiare italiano”. Ad esempio, abbiamo reinterpretato piatti come i Baozi con sapori tipici italiani. Questo progetto ha preso vita nel 2019 grazie al “Jinling Hotel”, dove lavoro. Si tratta di una catena di hotel governativi che ha creduto e supportato la mia idea fin dall’inizio. Nel 2019 abbiamo avviato un bellissimo scambio culturale e gastronomico con Sorrento, che si è rivelato un’esperienza unica e straordinaria. Ora replichiamo in Basilicata. Ma il momento più importante sarà a novembre, quando i sindaci dei comuni visitati in Basilicata verranno in Cina per firmare accordi di scambio culturale. Il nostro hotel metterà a disposizione tutte le risorse necessarie per garantire il successo di questi accordi, nella speranza di creare un ponte culturale tra Cina e Basilicata»