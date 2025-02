La solidarietà ha la croce verde. Da oggi e fino al 10 febbraio in 66 farmacie lucane la 25^ edizione del “Banco Farmaceutico”

Torna il Banco per la donazione di farmaci. Dal 4 al 10 febbraio in 66 farmacie regionali E’ giunto alla sua 25° edizione il Banco Farmaceutico che permette di raccogliere farmaci da donare a chi ne ha più bisogno, a chi non può curarsi a causa di una condizione economica precaria. Sono sempre più numerose, infatti, le famiglie o i soggetti indigenti ed in ‘povertà sanitaria’ che si trovano spesso difronte al dilemma se curarsi o sfamarsi e sempre più coinvolti sono anche i minori inseriti in quei nuclei familiari.

In loro soccorso arriva il Banco Farmaceutico che torna anche in Basilicata dal 4 al 10 febbraio. Recandosi presso le farmacie dislocate nei 131 comuni della regione, sarà possibile aderire alle Giornate di Raccolta del Farmaco che permetteranno al cittadino di contribuire al riassortimento delle scorte di medicinali da banco che verranno successivamente donati alle associazioni di volontariato e agli enti che quotidianamente si prendono cura delle persone in difficoltà economica. In Basilicata sono in totale 66 le farmacie aderenti che contribuiscono con una propria erogazione liberale oltre a mettere a disposizione i loro spazi per raccogliere i medicinali che il cittadino decide di acquistare ‘per conto terzi’. La Giornata di Raccolta del Farmaco si svolge sotto l’Alto Patronato della Presidenza della Repubblica e con il patrocinio di AIFA. Federfarma Basilicata partecipa all’iniziativa solidale con le sue numerose farmacie, sempre sensibili ed attente alle esigenze di tutti i cittadini.

Per il Presidente di Federfarma Basilicata Antonio Guerricchio, “essere giunti all’edizione numero venticinque significa che per 25 anni in Italia si è tesa la mano a chi ha bisogno di aiuto. Questa speciale ‘colletta’ favorisce le cure a quelle fasce di popolazione impossibilitate ad approvvigionarsi di farmaci da banco che possono risultare anche costosi. La raccolta tende non solo a rifornire i vari enti caritatevoli di quei farmaci ad uso quotidiano, ma vuole andare incontro alle esigenze di chi ha bisogno di farmaci specifici e prodotti per bambini”. La raccolta potrebbe essere quindi indirizzata verso specifiche categoria di prodotti come i farmaci ‘stagionali’ per la cura di allergie o stati influenzali, farmaci per patologie gastrointestinali, antidolorifici, colliri. Il Banco Farmaceutico è avvalorato dalla Fondazione omonima che, attraverso il Rapporto realizzato dall’Osservatorio sulla Povertà Sanitaria-OPSan, documenta il contesto sociale e assistenziale entro cui opera la Fondazione stessa. La spesa farmaceutica ha, per le famiglie italiane, un peso importante nel bilancio annuale e là dove ci sono disagi economici influisce ancora di più ed in modo preponderante tanto da spingere chi ha necessità di cura a rinunciare ad essa.

Di seguito, l’elenco delle farmacie aderenti nel Potentino: AL BORGO di Guardia Perticara – ALBRICCI di RIVELLO – ARBIA di Baragiano Scalo – BRANDO di MARATEA – CAIAZZA di Viggiano – CANTISANI di Latronico – CARBONE di Tramutola – FARMACIA CENTRALE di Avigliano – CIANCIARULO di Pietragalla – COLANGELO di Lagonegro – CORRENTE di Latronico – CREAZZO di Viggianello – D’ANIELLO di Rivello – FARMACIA DE.A.L. SA di Marsico Nuovo – FARMACIA DEL GUFO REALE di Lavello – FARMACIA DEL VULTURE e FARMACIA PAPA di Rionero in Vulture – DI NAPOLI di Rapone – PASTORE di Brienza – GERARDI di Tito – GIACOVAZZO di Pignola e TROTTA di Località Pantano di Pignola – GIUDICE di Melfi – GRAMEGNA di San Fele – GRAMEGNA SAS di Atella – LAUDANI di Genzano di Lucania – MANFREDI di Palazzo San Gervasio – ORLANDO di Paterno – PACE di Filiano – PETTA di Trecchina – PITTELLA di Lauria – FARMACIA PLEBISCITO di Picerno – SALVATI di Francavilla In Sinni – SUMMA di Tolve – TAGLIAFERRI di Maschito – VERRASTRO di Lagopesole – VERRASTRO di Piano San Nicola – ZAMBELLA di Barile.

In provincia di Matera, saranno impegnate nella raccolta le farmacie: LO FRANCO S.A.S. e FARMACIA SAN ROCCO di Pisticci e FARMACIA CONIGLIO di Marconia di Pisticci – FARMACIA STIGLIANO di Policoro – DECUZZI di Calciano – PELLICANO di Rotondella – MASTROROCCO di Salandra – FARMACIA SANTA TERESA e FORASTIERE di Stigliano – FRISINI di Bernalda – IZZI di Nova Siri – GRASSANO di Grottole.

A Potenza città partecipano alla 25° edizione del Banco Farmaceutico le seguenti farmacie: Capizzi, Caputi, Iura, Farmacia Macchia Romana, Mallamo, Mancinelli, Marchesiello, Perri, Farmacia Salus, Farmacia San Gerardo, Trerotola. Nella città di Matera sarà possibile donare farmaci presso le farmacie Guerricchio, Coniglio, Motta (di via Ridola e via Dante) e Farmacia San Giuseppe in Località La Martella.