Furti, il Potentino colpito da una banda organizzata. A Picerno una donna rientra in casa e si ritrova faccia a faccia con i ladri

Non sembrano placarsi i furti nel Potentino, territorio spesso colpito da bande di ladri organizzati che seminano preoccupazione e mettono a segno colpi in vari paesi. Mentre a Potenza l’attenzione resta sempre alta, ma anche nella vicina Tito, dove in queste ultime settimane i furti sono stati diversi, adesso la comunità che inizia a essere preoccupata è quella di Picerno. L’ultimo furto in ordine di tempo risale a sabato sera. Ma la scorsa settimana furti e tentativi sono stati diversi.

In particolare, i ladri nella serata di sabato hanno raggiunto via Pietro Nanni, scenario di diversi episodi. Qui hanno raggiunto un appartamento e sono riusciti a entrare da una finestra posta sul balcone. Una volta all’interno, i ladri hanno messo a soqquadro la casa e addirittura, hanno anche tolto i quadri per poi posizionarli a terra, quasi certamente alla ricerca di una cassaforte che però non c’era. Rovistando, però, sono riusciti a recuperare oggetti preziosi e in oro, portando a termine il furto con un buon bottino.

Ma a beccarli in pieno è stata la proprietaria, che verso le ore 20 ha aperto la porta di casa e si è trovata di fronte due uomini col volto travisato, vestiti di nero. Tanto che uno dei due – pare un italiano – ha detto alla proprietaria “Signora tranquilla, è tutto ok”. Tanto che la donna, in quel momento, ha anche afferrato uno dei due tenendogli il braccio, ma non è servito. Senza reagire con violenza, il ladro, insieme all’altro, è immediatamente scappato, riuscendo a saltare dal balcone per alcuni metri e finendo davanti a un garage. Ad attenderli un terzo, posizionato in auto, un’Audio di colore scuro, per poi partire con la fuga. Circostanze tutte confermate dai proprietari dell’abitazione, contattati da Melandro News.

Una situazione abbastanza preoccupante. Oltre al furto e alla paura di subirne, anche il rischio di trovarsi vis-à-vis con i ladri. Quest’ultimi, nonostante l’immediato intervento delle Forze dell’Ordine – come accaduto a Picerno e in altri centri – riescono a far perdere ogni traccia. E anche quando sono alle strette e abbandonano le auto, riescono a dileguarsi nei terreni e tra la vegetazione diventando imprendibili.

Non perde tempo l’amministrazione comunale, che sta mettendo in campo ogni iniziativa utile per contrastare questo fenomeno e garantire sicurezza e tranquillità alla comunità picernese. “Stiamo lavorando per ogni soluzione”, ha dichiarato a Melandro News il sindaco Margherita Scavone, che ha annunciato: “Proprio in queste ore abbiamo interpellato Sua Eccellenza il Prefetto di Potenza per chiedere maggiore attenzione e più controlli sul territorio. Inoltre abbiamo diverse telecamere installate, ma non ancora attive. Ci stiamo adoperando per attivare nell’immediato almeno quelle più strategiche in modo da avere un quadro della situazione nel caso si dovessero verificare altri episodi, per poi completare tutto l’impianto ed implementarlo ove necessario”.

Claudio Buono