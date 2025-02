Gustave, un “anime” in tour. La lucana Chiara Vigna racconta il “Frasi sul pavimento” e le prossime tappe

Fin dal primo istante in cui ho iniziato a scrivere il mio libro “Frasi sul pavimento”, l’ho immaginato “accanto alla mia vita”. Una dichiarazione forte la mia, ma che rende l’idea. Ho sempre avuto chiare nella mia mente le scene di ogni pagina. Ed è proprio da qui che parte l’anno 2025 per Gustave, il protagonista che si materializzerà, avrà un volto e una voce che viaggeranno con me in tour come un anime giapponese che guarda al mondo con i suoi occhi gentili. Sarà lui a presentarsi al pubblico con un bagaglio di vita vissuta dove convivono, a volte scontrandosi, emozioni, dolore, amore, famiglia. Lo farà attraverso un video, esperimento di un trailer del romanzo disponibile on line sui miei social personali instagram cvigna2018 e fb Chiara Vigna. Gustave regalerà momenti di riflessione costruttivi. Sarà lui stesso a porsi ulteriori domande e ciò che ne uscirà non potrà che rendere omaggio alla magnificenza delle emozioni dichiarando ancora una volta che “nella vita si è fortunati fintanto che si ha l’ opportunità di scegliere.” (C.Vigna).

Una tappa interessante di questo percorso sarà a Fermo presso l’ “Istituto Tecnico Tecnologico G. e M. Montani”, nel mese di marzo, dove la dirigente scolastica prof.ssa Stefania Scatasta ha individuato in Gustave una case history di educazione civica, un esperimento didattico che iniziamo con “Frasi sul pavimento” per trasferire ai ragazzi spunti di riflessione e punti di partenza in un contesto socioculturale dagli spessori a volte incerti. Nel pomeriggio sarà poi presentato alla comunità fermana durante un evento che si terrà nella biblioteca storica dello stesso istituto.

A seguire in terra lucana alcune delle tappe: a Rionero con il Centro Studi Leone XIII nella Galleria Masucci e a Pisticci, da “Essenza Lucano, il Museo dell’amaro lucano” dove Gustave si renderà protagonista di una presentazione dal taglio decisamente evolutivo: creare valore attraverso la rete di idee e progetti che scrivino l’essenza della vita di ognuno.

Se sono arrivata a questo punto, se Frasi si è evoluto in tal senso, devo ringraziare due preziosi amici che hanno creato insieme a me il progetto, arricchendolo di idee e armoniosi dettagli: Carmelina Brancato per la capacità di leggere le mie idee completandole con la raffinatezza che la contraddistingue e Giuseppe Cavuoti che ha accettato di donare volto e voce con la sua sensibilità e la sua intelligente concretezza.

Chiara Vigna