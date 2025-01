Scoperto con 5 panetti di hashish e oltre 2mila euro in contanti. A Potenza i Carabinieri arrestano un tunisino

Il centro storico di Potenza continua ad essere teatro della massiccia attività di contrasto allo spaccio di stupefacenti portata avanti senza soluzione di continuità dai Carabinieri.

Nella notte dello scorso venerdì i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Potenza, a pochi passi dalla centralissima via Pretoria, hanno tratto in arresto un 38enne di origini tunisine domiciliato in città.

La pattuglia dell’Arma, nel transitare per le vie del centro, ha notato l’atteggiamento sospetto di uno straniero a piedi il quale, non appena ha incrociato l’autovettura di servizio, ha accelerato il passo tentando di allontanarsi frettolosamente dal posto.

Immediati i controlli da parte dei militari dell’Arma che, ricorrendone i presupposti, hanno proceduto ad una perquisizione personale dell’uomo poi estesa al suo domicilio, dove sono stati rinvenuti 5 panetti di hashish per un peso complessivo di 470grammi, materiale per il confezionamento dello stupefacente e la somma contante di 2.200 €uro in banconote di vario taglio,ritenuta probabile provento di spaccio.

Condotto presso gli uffici dell’Arma di via Pretoria, l’uomo, identificato in un 38enne tunisino, è stato dichiarato in stato di arresto e ristretto nel carcere di Potenza così come disposto dall’Autorità Giudiziaria potentina, mentre lo stupefacente e il denaro sono stati posti sotto sequestro.

Il GIP del Tribunale di Potenza ha poi convalidato l’arresto disponendo nei confronti dell’indagato, per il quale, si ricorda, vige la presunzione d’innocenza fino a sentenza definitiva di condanna, la misura cautelare della custodia in carcere.