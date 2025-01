Neve e gelo, i consigli di Acquedotto Lucano per proteggere i contatori ed evitarne la rottura

in presenza di contatori collocati in nicchie esterne ai fabbricati, in locali non riscaldati, o se la temperatura esterna dovesse restare per più giorni al di sotto dello zero, è consigliabile lasciare che da un rubinetto fuoriesca un filo d’acqua. E’ sufficiente una modesta quantità, evitando inutili sprechi. Se possibile, far scorrere il filo di acqua dal rubinetto della vasca da bagno in modo tale da poterla riutilizzare in qualche modo (per il wc al posto dello sciacquone, per esempio);