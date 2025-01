Il Magistrato Catello Maresca a Brienza. Il 13 gennaio iniziativa all’Istituto Tecnico Economico “A. Falce”

C’è grande attesa a Brienza per la visita Catello Maresca, il magistrato già nella Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli e Sostituto Procuratore presso la Procura Generale partenopea, con una parentesi in politica come candidato a sindaco di Napoli. Maresca sarà a Brienza all’istituto tecnico economico “A. Falce” lunedì 13 gennaio alle ore 10 presso l’Aula Magna. Nell’ambito delle “Giornate della Legalità” promosse dall’istituto scolastico e dal Comune, presenterà il suo libro intitolato “Lo Stato vince sempre”. Non a caso, tra le tante indagini, Catello Maresca ha lavorato anche per quella che ha portato all’arresto, nel 2011, del boss dei Casalesi Michele Zagaria e all’operazione Gomorrah. E la frase che domina sul libro è proprio quella che uscì dalla bozza di Zagaria nei momenti dell’arresto, “Lo Stato vince sempre.. lo so”, dopo 16 anni di latitanza.

Nel libro vengono approfondite numerose e importanti tematiche, in particolare quelle della legalità e della giustizia. E le riflessioni partono proprio dal racconto dell’arresto del boss Michele Zagaria.

Attualmente il magistrato lavora presso la Corte d’Appello di Campobasso.

L’appuntamento è a Brienza lunedì 13 gennaio, alle ore 10 presso l’aula magna dell’istituto situato in contrada San Giuliano.

Claudio Buono