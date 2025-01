[EVENTO RINVIATO] Il Magistrato Catello Maresca a Brienza. Il 13 gennaio iniziativa all’Istituto Tecnico Economico “A. Falce”

C’è grande attesa a Brienza per la visita Catello Maresca, il magistrato già nella Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli e Sostituto Procuratore presso la Procura Generale partenopea, con una parentesi in politica come candidato a sindaco di Napoli. Maresca sarà a Brienza all’istituto tecnico economico “A. Falce” lunedì 13 gennaio alle ore 10 presso l’Aula Magna. Nell’ambito delle “Giornate della Legalità” promosse dall’istituto scolastico e dal Comune, presenterà il suo libro intitolato “Lo Stato vince sempre”. Non a caso, tra le tante indagini, Catello Maresca ha lavorato anche per quella che ha portato all’arresto, nel 2011, del boss dei Casalesi Michele Zagaria e all’operazione Gomorrah. E la frase che domina sul libro è proprio quella che uscì dalla bozza di Zagaria nei momenti dell’arresto, “Lo Stato vince sempre.. lo so”, dopo 16 anni di latitanza.

Nel libro vengono approfondite numerose e importanti tematiche, in particolare quelle della legalità e della giustizia. E le riflessioni partono proprio dal racconto dell’arresto del boss Michele Zagaria.

Attualmente il magistrato lavora presso la Corte d’Appello di Campobasso.

L’appuntamento è a Brienza lunedì 13 gennaio, alle ore 10 presso l’aula magna dell’istituto situato in contrada San Giuliano.

Claudio Buono

AGGIORNAMENTO DEL 12.1.2025 – A causa delle abbondanti nevicate e dell’allerta meteo prevista per le prossime ore, l’evento dedicato alla legalità con l’importante presenza del Magistrato Catello Maresca, in programma domani lunedì 13 gennaio presso l’Istituto Tecnico Economico “A. Falce” di Brienza, è rinviato a venerdi 31 gennaio nella stessa sede alle ore 10.00.