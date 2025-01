​I Pink Floyd Legend arrivano per la prima volta a Potenza. Il 14 gennaio tappa del tour di “The Dark Side of the Moon & Greatest Hits”

I Pink Floyd Legend arrivano per la prima volta a Potenza, al Cineteatro Don Bosco, il 14 gennaio 2025, con il tour di “The Dark Side of the Moon & Greatest Hits”.

Durante il concerto – che dal marzo 2022 ha realizzato ​p​iù di 40.000 spettatori – oltre all’esecuzione integrale del capolavoro del 1973, i Legend riproporranno anche tutti i più grandi successi della band inglese, accompagnati dai video originali d’epoca proiettati sul grande schermo circolare e immersi nel nuovo disegno luce e laser. La formazione italiana, riconosciuta da critica e pubblico come la migliore interprete dei capolavori dei Pink Floyd, è composta da Alessandro Errichetti (voce e chitarre), Simone Temporali (voce e tastiere), Manfredi Roberti (voce e basso), Paolo Angioi (chitarre, basso e cori) ed Emanuele Esposito (batteria). Completano l’ensemble Giorgia Zaccagni, ​D​aphne Nisi Mete e Claudia Marss ai cori e Maurizio Leoni al sassofono solista.

IL DISCO Considerato come il capolavoro assoluto dei Pink Floyd, The Dark Side of the Moon è un disco entrato nel mito per numero di copie vendute, per la tecnica di registrazione, per i temi proposti, per la sua bellezza e, per certi versi, anche per la semplicità delle melodie, che segna l’inizio della maturità artistica dei Pink Floyd.​ Il battito cardiaco che introduce e chiude l’album accompagna l’ascoltatore in un viaggio che è la nostra stessa vita, partendo dal primo respiro della nascita (Breathe), attraversando le paure dell’uomo (il tempo che passa, la morte), per arrivare alle ossessioni (il denaro) e alle follie dei nostri tempi (la guerra). Già si vedono quei temi di critica sociale cari a Waters che verranno approfonditi in Wish You Were Here e Animals e che troveranno la loro definitiva e stabile collocazione in The Wall.​ A impreziosire e consegnare al mito il tutto, ecco il genio Alan Parsons che fa letteralmente esplodere il suono fuori dal disco, conferendogli una tridimensionalità e una atemporalità incredibile per quelle che sono le tecniche di registrazione dell’epoca. Per questo, The Dark Side of the Moon è un disco senza tempo, da sembrare scritto e suonato nel futuro tanto è attuale nei contenuti e nella resa sonora.

PINK FLOYD LEGEND: I TOUR. I Pink Floyd Legend, solo negli ultimi quattro anni , con i loro spettacoli dedicati all’universo pinkfloydiano possono vantare oltre 150.000 spettatori. Ogni tour – la cui produzione porta la firma di Gilda Petronelli di Menti Associate – è un evento: da quello di Atom Heart Mother con coro e orchestra a The Dark Side of the Moon – 50th Anniversary Tour, da Live at Pompeii con gli strumenti vintage originali dell’epoca al tour per i 40 anni di Animals con la riproduzione della Battersea Power Station, realizzata in videomapping e proiettata su uno schermo di oltre 15 metri di larghezza per oltre 6 metri di altezza (con tanto di “vapori reali” che fuoriuscivano dalle 4 ciminiere bianche per tutta la durata del concerto), fino a SHINE Pink Floyd Moon, l’opera rock di Micha van Hoecke che li vede sul palco insieme a Raffaele Paganini e ai danzatori della Compagnia Daniele Cipriani.

Nel corso degli anni il gruppo ha ospitato sul palco molti collaboratori dei quattro Pink Floyd come Guy Pratt, Ron Geesin, Gary Wallis, Durga McBroom, Claudia Fontaine ed Harry Waters con il quale si sono esibiti il 26 gennaio 2024, al Teatro Olimpico di Roma (durante la Pink Floyd Legend Week), per l’esecuzione integrale di The Final Cut, serata dedicata alla Celebrazione degli 80 anni dello Sbarco di Anzio dove perse la vita suo nonno Eric Fletcher Waters, padre di Roger.

PINK FLOYD LEGEND: LA STORIA. Nati nel 2005, i Pink Floyd Legend sono oggi riconosciuti come il gruppo italiano che rende, in ogni loro spettacolo, il miglior omaggio alla musica dei Pink Floyd grazie alla realizzazione di show perfetti, frutto dello studio approfondito delle partiture e dei concerti live che la band inglese ha proposto nel corso degli anni. Da Atom Heart Mother, la celebre suite per orchestra e coro, che dal 2012 a oggi, a ogni rappresentazione , ha realizzato il “tutto esaurito”, al tour italiano di The Dark Side of The Moon, insieme alla straordinaria Durga Mc Broom (vocalist dei Pink Floyd dal 1987 e per la prima volta su un palco con una band italiana), nel 2014, aggiungono un importante tassello alla loro biografia grazie all’esecuzione integrale, in prima assoluta mondiale, dell’album The Final Cut in occasione delle celebrazioni per il 70° anniversario dello sbarco di Anzio, con la presenza dello stesso Roger Waters. Il tour 2016 è stato caratterizzato da concerti-evento, in luoghi di assoluto prestigio, come Atom Heart Mother, con una nuova orchestra e un coro di 140 elementi, nel magnifico Sferisterio di Macerata – storica sede dell’Opera mondiale – e l’inedito “Live At Pompeii” che ha ripreso vita nel palcoscenico del Teatro Romano di Ostia antica in occasione della prima edizione della rassegna “Il Mito e il Sogno”, registrando anche qui il tutto esaurito e una lunga standing ovation finale.

Il 19 novembre, poi, Roma diventa il palcoscenico della prima grande giornata/evento dedicata alla musica dei Pink Floyd, il “Pink Floyd Legend Day” con ospiti di eccezione tra cui Carlo Massarini.

Nella primavera del 2017, la celebrazione dei quarant’anni di ANIMALS, andata in scena a Roma e a Milano, con ospite speciale il giornalista Andrea Scanzi, uno dei più grandi conoscitori e appassionati dei Pink Floyd, e il suo racconto sulla genesi del disco, gli aneddoti e le particolarità che l’hanno caratterizzato. Durante l’estate 2017 i Legend si esibiscono a Villa Adele ad Anzio nel progetto speciale Roger Waters Night, un grande omaggio al bassista e alla memoria di suo padre, l’ufficiale britannico Eric Fletcher Waters, che perse la vita proprio ad Anzio. Il 25 novembre 2017 a Roma, il percussionista Gary Wallis e le vocalist Claudia Fontaine e Durga Mc Broom, che affiancarono i Pink Floyd nel tour di “The Division Bell”, si uniscono ai Legend per il concerto evento della 2a edizione del “Pink Floyd Legend Day”. Dal 26 febbraio 2018 riprendono il tour di Atom Heart Mother.

A giugno 2019 il debutto in prima mondiale al Ravenna Festival con lo spettacolo SHINE Pink Floyd Moon portato in scena insieme al regista coreografo Micha van Hoecke e che vede come special guest Denys Ganio, già étoile del Balletto di Marsiglia ed interprete del famoso Pink Floyd Ballet di Roland Petit.

Il 21 giugno 2022 invitati dall’Università di Tor Vergata a inaugurare le celebrazioni del quarantennale dello storico Ateneo romano, i Legend portano in scena il progetto speciale “#40 anni in una notte… e oltre, un repertorio composto di oltre 40 anni di successi floydiani, accompagnati da un’orchestra di 17 elementi.

Il tour estivo 2022 di Atom Heart Mother prende il via a luglio con un tutto esaurito dal Teatro Romano di Fiesole per proseguire ad agosto davanti a più di 3000 persone al Roma Summer Fest alla Cavea del Parco della Musica insieme a Ron Geesin e arrivare per la prima volta in Sicilia ad Agrigento al Teatro Valle dei Templi e all’Anfiteatro di Zafferana Etnea.

Durante l’inverno 2023 i Legend riprendono con grande successo (4 sold out consecutivi: Modena, Pordenone, Roma e Firenze) il tour di SHINE Pink Floyd Moon al fianco di Raffaele Paganini, nuovo coprotagonista insieme alla band e ai danzatori della Compagnia Daniele Cipriani, dell’opera rock che, dopo la morte di Micha van Hoecke avvenuta nell’agosto del 2021, vede la regia della danzatrice coreografa giapponese Miki Matsuse, compagna di vita e di lavoro di Micha.

A marzo 2023 i Legend festeggiano i 20.000 spettatori del tour celebrativo del cinquantennale di The Dark Side of The Moon partito nel marzo 2022. Il 12 marzo 2023, a Isernia, i Pink Floyd Legend si esibiscono in un concerto-evento con Guy Pratt, bassista dei Pink Floyd dal 1987.

Il 2024 si è aperto con il grande successo della Pink Floyd Legend Week, la cinque giorni che ha realizzato più di 7000 spettatori al Teatro Olimpico di Roma grazie alla riproposizione integrale di 6 album in 5 giorni, tra cui The Final Cut insieme a Harry Waters e si è chiuso con il tutto esaurito al Teatro Petruzzelli di Bari.

PINK FLOYD LEGEND in "THE DARK SIDE OF THE MOON & GREATEST HITS" Tour

14 gennaio 2025 – ore 21 – Cineteatro Don Bosco – Piazza San Giovanni Bosco, 85100 POTENZA PZ

