L’Associazione “Dalla Basilicata all’Italia – Non lasciamo indietro nessuno” presenta il progetto “Io ho cura”. Appuntamento al 19 dicembre

L’Associazione “Dalla Basilicata all’Italia – Non lasciamo indietro nessuno”, nell’ambito del più ampio progetto “ La cura è la via per la pace “, è lieta di annunciare l’evento di presentazione di “Io ho cura”, evento che si terrà il giorno 19 dicembre 2024 , alle ore 17:30 , presso il Centro Sociale di Malvaccaro .

Coinvolti una cinquantina di bambini di età compresa tra i 6 e gli 11 anni, per l’occasione chiamati a riflettere sui temi della pace, della speranza e della cura per il nostro pianeta.

Durante la serata, i bambini saranno i veri protagonisti: racconteranno e canteranno il mondo che stiamo vivendo e i loro sogni di un futuro migliore, circondati da una straordinaria atmosfera natalizia.

Un momento clou sarà la sfilata di moda sostenibile, in cui 22 bambini di 6 anni sfileranno indossando abiti realizzati su misura per loro. Gli abiti sono stati confezionati utilizzando materiali di riciclo dagli studenti dell’Istituto Professionale IPSIA Giorgi – Sezione Tessile di Potenza. Una giuria selezionerà il miglior abito, e l’alunno che lo ha realizzato riceverà una borsa di studio di 500 euro come riconoscimento per il suo impegno e talento.

La serata sarà inoltre arricchita da spettacoli coinvolgenti per grandi e piccoli: una coppia di fate, grazie all’Associazione Centiforme, regalerà una esibizione magica e unica, mentre la Piccola Compagnia di Circo Luna Rossa presenterà il suo numero di giocoleria. Per concludere in bellezza, arriverà Babbo Natale per consegnare un dono speciale a ciascun bambino partecipante al progetto, portando gioia e magia in questa giornata di festa.