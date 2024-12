Pick Up Go arriva a Sala Consilina. L’inaugurazione sabato 14 dicembre

Arrivano grandi novità a Sala Consilina con un Pick Up completamente diverso…GO! La spesa semplice e veloce tutti i giorni ma con qualcosa in più! Sono queste le principali caratteristiche del nuovo supermercato Pick Up Go, che aprirà nel Vallo di Diano, sabato 14 dicembre dalle ore 10.00. La location è a Sala Consilina, in via Alfredo De Marsico, civico 264. Si tratta di un’esperienza d’acquisto diversa e che sorprenderà anche i clienti già fedeli all’insegna Pick Up.

Da Pick Up Go convenienza e qualità sempre, tutti i giorni e tutto l’anno…ma non finisce qui perchè in occasione della nuova apertura i clienti riceveranno uno sconto immediato del 10% in tutti i reparti, su tutte le spese fino al 24 dicembre!

In occasione dell’inaugurazione, il 14 dicembre, verrà allestito il villaggio di Babbo Natale, con tanto divertimento, musica e degustazioni per i bambini con cioccolato caldo, crepes, zucchero filato, pop corn ed altre sorprese.