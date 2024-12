“Brienza in Festa”, dalla pista di pattinaggio sul ghiaccio al divertimento per i bambini. Programma ricco di eventi nelle festività natalizie

E’ ricco il programma degli eventi “Brienza in Festa”, organizzato dal Comune burgentino. Tante iniziative dall’11 dicembre fino al 14 gennaio.

In particolare, dal 15 dicembre al 14 gennaio resterà aperta la pista di pattinaggio sul ghiaccio, con ingresso gratuito. Domani 13 dicembre si terrà uno spettacolo di magia nel Salone FMA. Il 14 dicembre mercatini di natale, il villaggio “Alice nel Paese delle Meraviglie”, i zampognari e la casetta di Babbo Natale. Domenica 15 dicembre i mercatini di Natale, i gonfiabili per bambini e tante attività per i più piccoli, mentre giovedì 19 spazio allo spettacolo “Finalmente è Natale”. La fattoria Bittolandia il 20 dicembre organizza “Una serata magica”, il 21 dicembre oltre ai mercatini ci saranno anche spettacoli itineranti, tornei di briscola e un Christmas Ballet e un concerto di Natale. Si continua il 24 con i Zampognari e il brindisi natalizio, a Santo Stefano la camminata con la Podistica Brienza 2000, mentre il 28 dicembre spazio a giochi tradizionali e musica popolare. Il 29 spettacoli itineranti e torneo di biliardo, mentre il primo evento del 2025 sarà il 4 gennaio, con spettacoli di fuoco e trampolieri e mercatini di Natale, che continueranno anche il 5 con l’aggiunta della Giostrina e gara di scopa. Il 6 gennaio arrivo della Moto Befana, spettacolo di burattini e musica popolare.

Un dicembre ricco di iniziative nel paese burgentino, grazie all’impegno del Comune e dell’amministrazione comunale e alla preziosa collaborazione delle associazioni.

