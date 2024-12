CSI Basilicata, il quadriennio 2025/2028 all’insegna della continuità: Domenico Lavanga rieletto Presidente

Dopo le elezioni nei tre Comitati Provinciali di Matera, Melfi e Potenza, si è celebrata negli scorsi giorni anche l’Assemblea Elettiva del Centro Sportivo Italiano di Basilicata. I lavori si sono svolti nella sede del comitato regionale all’interno del parco Baden Powell di Potenza. Sono intervenuti il segretario regionale di Sport e Salute Basilicata, Matteo Trombetta, in videoconferenza il Presidente Nazionale, Vittorio Bosio, il VicePresidente Nazionale, Marco Calogiuri, il Presidente Regionale del CSI Puglia, Ivano Rolli, in presenza il Presidente Regionale del CSI Campania, Enrico Pellino e il Probiviro Nazionale, Cristoforo Di Cuia.

L’assemblea si è aperta con una riflessione e una preghiera di don Mimmo Florio, svolta in un clima di serenità e collaborazione con i 3 Comitati territoriali presenti che negli interventi dei Presidenti rieletti hanno voluto rimarcare quanto ormai il CSI è radicato sul territorio e quanto valore mette in campo per educare attraverso lo sport.

Confermato Presidente Regionale per il prossimo quadriennio 2025/2028, Domenico Lavanga. Eletti consiglieri: Mietitore Giovanni, Di Cuia Eustachio, Ambrosecchia Cosimo, Venezia Peppino, Gambardella Mario. Revisore dei conti, Luigi De Bonis, supplente Lavanga Antonio Jun; Giudice Unico Regionale, Angela Martinelli.

“Volendo fare un bilancio del quadriennio appena trascorso, posso ritenermi soddisfatto perché quanto si è realizzato sul territorio scaturisce da un clima di collaborazione tra i comitati territoriali che è stato personalmente l’obiettivo principale alla base del mio lavoro, cercando di attribuire in seno al consiglio gli incarichi e differenziarli proprio per consentire la partecipazione e la collaborazione di tutte le componenti, che rappresentano gli assi portanti di un movimento “in salute”, desideroso di giocare un ruolo da protagonista nel mondo sportivo e sociale. Sono stati organizzati con grande successo e grandi risultati lo “Sport&Go!” a Nova Siri, il “Gedda Camp” a Matera, il “CSI IN DANZA” a Potenza, oltre che la “Convention della Basilicata”, a dimostrazione che anche la nostra Regione può ospitare eventi nazionali di rilievo, ottenendo quindi una legittimazione ed un riconoscimento frutto di anni di sacrificio che oggi ci garantiscono visibilità anche a livello nazionale. Ci tengo a ringraziare, infine, i consiglieri uscenti Oriana Mastromartino e Michele Di Vito per il grande supporto fornito nel quadriennio appena trascorso”, ha affermato Domenico Lavanga.