A Pignola premiati i vincitori del Premio Nazionale di poesia “Giulio Stolfi”. 1° posto a Perugia

E’ andato a Chiara Meloni di Perugia il primo premio del concorso nazionale di poesia “Giulio Stolfi”, organizzato dalla Pro loco – circolo culturale ‘Il Portale’ di Pignola. Al “Giubileo Maison” di Rifreddo la cerimonia di premiazione dell’iniziativa, considerata tra le più autorevoli nel panorama italiano, condotta dalla giornalista Eva Bonitatibus e impreziosita dagli intermezzi musicali curati dal maestro Giuseppe Romano. Il secondo premio è andato a Gerardo Marino di Potenza, mentre a Sergio Tumiato di Rovigo il terzo premio. Per la sezione giovani, premiato Pietro Finassi di Bergamo. La serata si è aperta con l’introduzione di Angela Guma, consigliera del circolo Pro loco “Il Portale” di Pignola, a cui sono seguiti i saluti del vicesindaco, Cinzia Vista, e la lectio magistralis di Maria Teresa Imbriani. Le conclusioni sono state affidate al presidente della giuria del premio, Giampaolo D’Andrea. “Il premio non è solo una competizione, ma anche un modo per celebrare la poesia e il suo valore, per questo la scelta di una lectio magistralis che ci aiutasse a riscoprirne e apprezzarne l’importanza sia come capacità di dar voce alle nostre emozioni che come strumento per capire e capirsi. D’altro canto – ha evidenziato Angela Guma, consigliera della Pro loco – circolo culturale ‘Il Portale ‘ – la presenza di una sezione giovanile rappresenta un’occasione per valorizzare il talento degli stessi ma anche per dare il giusto spazio alle nuove generazioni. La poesia è da sempre stata fin dall’antichità la forma di espressione di valori per eccellenza e ci auspichiamo che possa continuare a risuonare nei nostri cuori grazie a eventi come questo. Intatti, lo stesso premio ha da sempre rappresentato una delle punte di diamante degli eventi annuali della Pro loco – circolo culturale ‘Il Portale’. Non è un caso che abbia raggiunto la quindicesima edizione e si sia affermato a livello nazionale come lo ha evidenziato la cospicua partecipazione e l’elevato numero di componimenti che sono pervenuti da tutta Italia. E’ dunque un evento che necessita sempre di maggiore valorizzazione”. Al premio quest’anno hanno preso parte oltre 200 poeti con quasi 600 elaborati pervenuti ed analizzati dalla commissione giudicatrice composta da Giampaolo D’Andrea (presidente), Paolo Albano, Maria Teresa Imbriani, Giancarlo Montedoro, Gianpiero Perri e Rosa Piro.