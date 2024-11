Un lucano tra i dieci migliori giovani manager d’Italia al premio Federmanager

La Basilicata continua a brillare nel panorama nazionale del management. Alla finale della VI edizione del Premio Giovane Manager organizzato da Federmanager, tenutasi a Roma, Leonardo Fabbrizio, giovane manager lucano di Ferrandina, dell’azienda Expertise Group si è classificato tra i dieci migliori giovani manager d’Italia, conquistando il prestigioso titolo di Gold Manager. Questo importante riconoscimento evidenzia ancora una volta il potenziale della Basilicata, terra di innovazione e talento, che vede i suoi professionisti emergere con orgoglio nel panorama manageriale italiano. Già nella scorsa edizione, la regione aveva celebrato il successo di altri due giovani manager lucani, premiati rispettivamente con i titoli di Silver e Gold Manager. Leonardo Fabbrizio ha voluto dedicare il suo successo a tutti i giovani della Basilicata e, più in generale, del Sud Italia, lanciando un messaggio di incoraggiamento: “Credete nel vostro territorio, anche quando il percorso sembra irto di sacrifici”.

Giuseppe Disimino, referente del Gruppo Giovani di Federmanager Basilicata e neo membro del coordinamento nazionale del Gruppo Giovani Federmanager, ha commentato: “Siamo fieri di rappresentare la nostra regione e di essere annoverati tra i migliori talenti del Paese. Questo successo dimostra il valore dei nostri giovani manager e la capacità della Basilicata di esprimere eccellenze.” A rafforzare il legame tra questi risultati e il territorio è stato Luigi Prisco, Presidente di Federmanager Basilicata, che ha sottolineato che “il riconoscimento ottenuto da Leonardo Fabbrizio è una prova tangibile del grande potenziale della Basilicata. È fondamentale intensificare la collaborazione tra scuole, università e aziende per creare opportunità che consentano ai nostri giovani di crescere e contribuire allo sviluppo economico e sociale del nostro territorio, contrastando la fuga dei cervelli.” Un plauso particolare è stato rivolto al Gruppo Giovani di Federmanager Nazionale, guidato dalla neo coordinatrice Paola Vitale, affiancata dal vice Livio Lo Biondo, per il loro costante impegno nella valorizzazione dei giovani talenti. Un ringraziamento speciale è stato indirizzato anche al neo Presidente di Federmanager, Valter Quercioli, per il suo sostegno continuo ad una regione piccola, ma grande nelle sue ambizioni e capacità.

Il Premio Giovane Manager celebra ogni anno l’eccellenza, l’innovazione e la leadership dei giovani professionisti, offrendo loro una piattaforma per ispirare e promuovere il futuro del management italiano. In questo contesto, Federmanager Basilicata si conferma protagonista, contribuendo con determinazione alla crescita del territorio e alla formazione di una nuova generazione di leader

Fonte: TRM TV