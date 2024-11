Violenza contro operatrici e operatori sanitari. Domani a Potenza iniziativa dell’Ordine degli Psicologi e dei Medici

Il prossimo mercoledì 20 novembre a partire dalle ore 9.00, nella Sala Inguscio del Consiglio regionale della Basilicata, in viale Verrastro a Potenza, l’Ordine degli Psicologi della Basilicata, in collaborazione con l’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Potenza, l’Ordine lucano degli Assistenti Sociali e l’Ordine delle Professioni Infermieristiche della provincia di Potenza ha ideato e promosso un importante convegno sul tema “Strategie di prevenzione e gestione della violenza contro le operatrici e gli operatori sanitari: l’approccio multidisciplinare per la gestione del rischio nel processo di cura”. Una iniziativa congiunta che si rende momento di riflessione necessario, alla luce delle tragiche vicende che riempiono le colonne della cronaca e per le quali occorre progettare strategie d’intervento urgenti e mirate. Negli ultimi anni e con la pandemia, in particolare, gli operatori sociosanitari e gli addetti al front office, stanno incontrando notevoli difficoltà, a causa del progressivo incremento dei livelli di aggressività che pazienti e familiari riversano proprio sul personale. Gli episodi di violenza ledono la dignità professionale e umana, tanto che il lavoro viene vissuto sempre più come altamente rischioso per la incolumità e, di conseguenza, lo stress del settore aumenta progressivamente, incidendo sulla qualità del servizio. In linea con il documento di indirizzo, pubblicato dal centro regionale rischio clinico della Regione Basilicata e in sinergia con l’assessorato lucano alla Salute e alle Politiche della Persona, le professioni socio-sanitarie si riuniranno in una giornata di confronto e riflessione.

L’introduzione alla giornata sarà affidata alla vicepresidente dell’ordine degli Psicologi, Maria Antonietta AMOROSO, i saluti istituzionali saranno a cura di Luisa LANGONE, presidente dell’Ordine degli Psicologi della Basilicata, Rocco PATERNÒ, presidente dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Potenza, Serafina ROBERTUCCI, presidente OPI Potenza, Giuseppe PALO, presidente dell’Ordine lucano degli Assistenti Sociali, Cosimo LATRONICO, assessore Salute e Politiche della Persona della Regione Basilicata, Ivana PIPPONZI, Consigliera Regionale di Parità della Basilicata e Benedetta DITO, direttore generale INPS di Basilicata.

I lavori saranno divisi in due momenti dedicati. Nel primo, saranno ospitati i contributi di Alfonso MAZZACCARA, coordinatore Comitato Scientifico per la Educazione Continua in Medicina Istituto Superiore di Sanità, di Anna COLUCCI, responsabile Unità Operativa Ricerca psico-socio-comportamentale, Comunicazione, Formazione del Dipartimento Malattie Infettive Istituto Superiore di Sanità, Salvatore GENTILE, già Direttore ff. UOC di Psicologia ASM, Carlo STIPO, direttore UOSD Ser.D. ASP e Angela GERMANO, assistente sociale IDF Consultorio Familiare ASM.

Il pomeriggio vedrà gli interventi di Natalina FILARDI, direttore Psicologia Clinica UOSD ASP, Vincenzo PIERRO, direttore ff. SPDC (Servizio Psichiatrico Diagnosi e Cura) ASM, Aldo DI FAZIO, direttore Struttura Interaziendale Complessa di Medicina Legale AOR San Carlo, Giuseppe BERTOZZI, Clinical Risk Manager ASP e Luigi D’ANGOLA, direttore sanitario ASP.