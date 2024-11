Un Paese … sofisticato. Soda caustica ed acqua ossigenata per fare formaggi da latte arancido. Incredibile, ma vero, secondo un’inchiesta di “Mi Manda Rai Tre”. Perché si registra un aumento dei tumori sotto i 50 anni. L’ uomo è ciò che mangia?

Da un po’ di tempo, i più attenti sentono parlare di aumento dei tumori nelle persone sotto i 50 anni d’età, in Europa, in special modo in talia, e i tuttologi non hanno perso l‘occasione per sfruttare maldestramente lo sbandamento psicologico causato dalla pandemia da Covid-19, formulando ipotesi assurde. Ma per fortuna che c’è non Riccardo, tributo a Gaber, ma una trasmissione televisiva “salvavita” che si chiama “Mi Manda RAITRE”, condotta dall’eroico giornalista Federico Ruffo che, attraverso i suoi coraggiosi inviati, agisce da fact- checker ed informatore scientifico, quasi in stile Piero Angela, per disinnescare le tante fake news che costellano l’infodemia. L’unico problema è rappresentato dal fatto che questo programma “storico” ideato dal famoso Antonio Lubrano alcuni decenni fa, una volta re della prima serata della 3^ Rete Rai, ora è stato, inopinatamente, relegato all’orario mattutino, dalle 9:00 alle 10:00, il sabato e la domenica, ossia quando la gente dorme: non tutta, per fortuna. Cosicché, attraverso questo programma televisivo siamo venuti a sapere, tra le altre cose, che, in Trentino – Alto Adige, c’è un bambino, Mattia Maestri che, a soli 11 anni, ha già fatto 4 anni di dialisi, avendo, per giunta avuto, fino a 35 crisi epilettiche al giorno, ed ora vive allo stato neurovegetativo, per l’unica “colpa” di aver assaggiato, 7 anni fa, un pezzettino di formaggio derivante da latte crudo, non pastorizzato, prodotto da un’azienda locale, infetto da listeria ed altri batteri derivanti da mancanza d’igiene nella fase di raccolta e trasformazione del latte.

Poi veniamo a sapere che nella pizza Buitoni, prodotta in Francia, è stata accertata la presenza del mortale batterio Escherichia coli Stec, che ha già causato la morte di alcune decine di consumatori francesi. E ancora, che nel 2023 sono morti circa 62,7 milioni di salmoni, in Norvegia, dove si pratica l’affumicatura tossica di questo pesce, allevato in gabbie molto anguste, in mare, dove questi animali acquatici vengono assaliti dai pidocchi e mangiati vivi a pezzi. Viene loro somministrato dell’insetticida nel mangime, per tentare di “immunizzarli” da tali parassiti, e, per dare il colore rosso vivo alle loro carni, vengono aggiunti degli additivi chimici genotossici: una pratica criminale che sta svuotando i mari dai pesci selvatici, visto che, oltretutto, un Kg di salmone mangia ben 5kg di altri pesci.

Nella puntata del 10 novembre 2024, poi, riprendendo un servizio precedente, il grande Federico ci ha informato anche che un famoso marchio lattiero-caseario delle valli marchigiane, per anni ha utilizzato il latte guasto, rancido, quindi da buttare, facendone invece formaggi, grazie alla soda caustica e all’acqua ossigenata: due sostanze chimiche molto efficaci nelle pulizie domestiche e dei bagni pubblici e privati, ma evidentemente capaci anche di rendere miracolosamente commestibili il latte avariato ed i suoi derivati! Che prodigi riesce a fare la chimica! E, al danno, come sempre, si unisce sempre la beffa, visto che a fare scoprire tale truffa è stata una lavoratrice che, per anni, ha lavorato a questo tipo di sofisticazione alimentare a danno della salute umana, in quello stabilimento, prima di essere colta da una crisi di coscienza e decidere, finalmente, di svuotare il sacco denunciando tutto alle autorità competenti in materia. Esito finale: indagini su indagini, analisi e controanalisi per accertare la colpevolezza della fabbrica, poi condannata a risarcire alcuni consumatori. Ma, nel frattempo, la povera lavoratrice, anziché un encomio, ha ricevuto la classica lettera di licenziamento senza preavviso “per aver provocato un grosso danno d’immagine alla reputazione dell’azienda, mettendo a rischio molti posti di lavoro”, sic! Sì, così è in Italia, se vi pare, e per non farci mancare niente, dulcis in fundo, nel programma che si avvale anche della preziosa consulenza tecnica e scientifica del dr. Dario Vista, nutrizionista e tecnologo alimentare potentino, è stato anche dimostrato che nel campo della macellazione c’è chi aggiunge acqua, nitrati, nitriti e solfiti alla carne, per darle un colore rosso acceso, farla pesare di più e conservare più a lungo. Ma non si finisce mai d’imparare. Eravamo abituati a leggere i solfiti sulle etichette dei vini, e invece ce li troviamo dove meno te li aspetti: anche nel pesce che acquistiamo al mercato! Poi ci lamentiamo dell’aumento dei tumori, dimenticandoci di Lavoisier, quando nel suo Postulato Fondamentale affermava scientificamente che: “Nulla si crea e nulla si distrugge, ma tutto si trasforma”, corroborato, circa un secolo dopo, da Ludwig Feuerbach, attraverso il suo celeberrimo, lapidario motto: “L’uomo è ciò che mangia!”. Alla faccia dell’osannata dieta mediterranea, sempre più soppiantata dal MacFood americano. Intelligenti pauca.

Last but not least, un consiglio utile: su Raiplay, guardatevi anche tutte le puntate precedenti del programma televisivo del servizio pubblico citato, ne vale veramente la pena. Grazie, Rai 3!

Prof. Domenico Calderone