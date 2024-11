Peppone Calabrese sceglie la “sua” Potenza per la prima nazionale del nuovo libro

Ha scelto la “sua” Potenza Giuseppe Peppone Calabrese per presentare in anteprima nazionale il libro “L’Italia che ho visto. Luoghi, storie, ricette di un paese autentico”. L’evento si terrà sabato 23 novembre, alle ore 11, presso il Polo Bibliotecario di Potenza.

Dopo i saluti del direttore del Polo Bibliotecario, Luigi Catalani, nell’incontro con il pubblico, moderato dal giornalista Alfonso Pecoraro, e intermezzato dagli spunti musicali di Renato Pezzano, dialogheranno con l’autore il presidente dell’associazione “Letti di sera”, Paolo Albano, e il critico, scrittore e capo autore di “Linea Verde”, Andrea Caterini.

L’appuntamento di Potenza è il primo di un tour editoriale che porterà Peppone in giro per l’Italia. Il prossimo appuntamento è per l’8 dicembre a Terni per “Umbria Libri”.

IL LIBRO – “L’Italia che ho visto” è il racconto di un Paese per lunghi tratti poco noto, perché esplora le piccole realtà che fanno della comunità e della condivisione un tratto distintivo. Il viaggio di Peppone trascina il lettore ad entrare a contatto con una realtà fatta di eccellenze, di buona tavola, ma anche di esperienze imprenditoriali, tutte strettamente legate al territorio, al cibo e alle storie di chi le ha realizzate. Quello di Peppone non vuole essere solo un viaggio all’interno della buona cucina, ma una vera e propria esplorazione dello Stivale che nasconde nei suoi meandri storie che il travolgente e appassionato racconto dell’autore porta alla conoscenza di tutti, aumentando il senso di curiosità. Un lungo dialogo con il lettore che potrà immedesimarsi in quello che è scritto, assaporando il gusto del cibo e affezionandosi alla bontà e alla bellezza delle persone che con Peppone hanno avuto un contatto, restandone reciprocamente folgorate. 200 pagine scorrevolissime tra le venti regioni italiane e le loro eccellenze, per tanti sconosciute, ma che sono patrimonio della nazione ed anche, e soprattutto, tesoro per gli uomini e le donne che le hanno sapute esaltare. E Peppone con l’abilità del suo eloquio le porta sulla tavola e nel cuore di tutti.

L’AUTORE – Peppone Calabrese, nato a Potenza nel 1975, è ambasciatore della dieta mediterranea nel mondo, docente di Antropologia del cibo, presentatore televisivo di “Linea Verde” e “Linea Verde Estate”, ed è stato recentemente insignito del titolo di Cavaliere della Repubblica. Ha creato a Potenza una “comunità del cibo”, costituita da una cinquantina di agricoltori locali, e gestisce un ristorante, “Cibò” attraverso il quale valorizza l’autenticità della provincia, delle tradizioni e della qualità dei prodotti tipici.