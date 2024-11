Si sono vissuti attimi di terrore a Brienza dove una abitazione è andata in fiamme. Sul posto sono ancora in corso le attività dei Vigili del Fuoco e delle Forze dell’Ordine. E’ successo in una zona rurale, a distanza di circa 5 chilometri dal centro abitato, in località Murgia Lunga. Stando alle prime notizie trapelate, non ci sarebbero persone ferite.

Claudio Buono