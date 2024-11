Carabinieri, Muro Lucano e Castelgrande salutano dopo 11 anni il Maresciallo Vincenzo Incampo

Il Sindaco di Muro Lucano, Giovanni Setaro, e il collega di Castelgrande, Francesco Cianci, hanno salutato a nome delle due comunità il Maresciallo dei Carabinieri Vincenzo Incampo, che ha fatto servizio presso la Caserma di Muro Lucano, e per competenza anche sul territorio di Castelgrande, dal 2013 ad oggi. Nella giornata di sabato, ha fatto sapere Setaro, “insieme al Sindaco di Castelgrande abbiamo salutato con affetto e gratitudine il Maresciallo Vincenzo Incampo, che lascia il nostro territorio per un nuovo incarico a Roma”. Con apposita delibera il Comune murese ha conferito al Maresciallo Incampo “un encomio solenne della città di Muro Lucano, esprimendo il più profondo ringraziamento per l’impegno e la dedizione che ha dimostrato nel corso degli anni, costruendo rapporti istituzionali solidi e una collaborazione costante e preziosa con la nostra città”.

“La sua presenza – ha sottolineato il sindaco durante la cerimonia – è stata fondamentale per garantire sicurezza e fiducia tra i cittadini, e lascia un segno indelebile nella nostra comunità. Auguriamo al Maresciallo Incampo il meglio per il suo nuovo percorso professionale, certi che saprà distinguersi anche nel suo prossimo incarico, come ha fatto a Muro Lucano e Castelgrande.

Ad maiora”.

redazione