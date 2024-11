A Potenza il Polo Didattico di UnitelmaSapienza. La presentazione mercoledì 6 novembre

Il prossimo mercoledì 6 novembre, alle ore 11:30, presso il Palazzo della Cultura di Potenza (Via Cesare Battisti, 22), si terrà la conferenza stampa di presentazione ufficiale del Polo Didattico lucano di UnitelmaSapienza. L’apertura del nuovo polo didattico di UnitelmaSapienza – l’università telematica affiliata con l’Ateneo romano – rappresenta l’opportunità per giovani e professionisti lucani di ottenere una formazione accessibile e di qualità. Potenza si arricchisce di una sede d’esame in presenza per gli studenti iscritti ai corsi di laurea. Sono inoltre previste iniziative di orientamento per promuovere l’offerta formativa e promozioni riservate agli studenti.

In apertura previsti i saluti istituzionali del Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Roma UnitelmaSapienza, Bruno Botta, e del Sindaco della Città di Potenza, Vincenzo Telesca.

A seguire, interverranno:

Stefano Mastrovincenzo, Amministratore Delegato di IAL Nazionale

Luigi De Fino, Amministratore Delegato di IAL Basilicata

Luana Franchini, Segretaria USR Cisl Basilicata

Raffaella Napoli, Responsabile dell’Area Poli Didattici di UnitelmaSapienza

L’evento sarà moderato da Roberto Sciarrone, Responsabile dell’Ufficio Stampa, Comunicazione ed Eventi di UnitelmaSapienza.