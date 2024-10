Manovre di primo soccorso pediatrico, iniziativa domani 13 ottobre al Polo Acquisti Lucania di Tito

Come ogni anno, l’Aor San Carlo partecipa alle iniziative organizzate dalla Simeup (Società italiana di urgenza ed emergenza pediatrica) in occasione della Giornata nazionale “Una manovra per la vita”, in programma il 13 ottobre. “Impariamo a salvare un bambino” è lo slogan della manifestazione volta alla prevenzione di una delle più frequenti cause di morte per incidente in età pediatrica: il soffocamento per inalazione di corpo estraneo.

“In una situazione di emergenza, ogni secondo è prezioso. Per questo motivo, l’Aor San Carlo sostiene con i suoi medici la campagna di prevenzione dedicata all’insegnamento delle manovre di primo soccorso pediatrico”. Lo dichiara il direttore generale dell’Azienda ospedaliera regionale San Carlo, Giuseppe Spera, mettendo in evidenza che “offrire gli strumenti per affrontare con sicurezza la procedura per la disostruzione da corpo estraneo e per la rianimazione significa dare la possibilità a chiunque di salvare una vita a un bambino”.

L’iniziativa è gratuita e aperta a tutti. Gli istruttori del Centro di riferimento regionale Pblsd (Pediatric basic life support defibrillator) terranno dei mini corsi teorico-pratici su manichini in cui mostreranno i gesti da compiere in caso di otturazione delle vie aeree e la giusta pressione da esercitare per la manovra cardio-polmonare in base all’età dei bambini.

L’appuntamento è per domenica 13 ottobre, dalle ore 11:00 alle ore 19:30, presso il centro commerciale Polo acquisti Lucania di Tito.