Una firma lucana nel grande successo di “Rossetto e caffè” di Sal Da Vinci. Regia e montaggio del videoclip curato da Giuseppe Marco Albano

È uno dei brani più ascoltati, condivisi e utilizzati sui social. Rossetto e caffè di Sal Da Vinci sta conquistando tutti, è una canzone diventata virale. E se è diventata tale, c’è anche tanto merito di un lucano. Si tratta di Giuseppe Marco Albano, che ha curato regia e montaggio del videoclip musicale che ha superato, dalla pubblicazione avvenuta lo scorso 14 giugno – solo su Youtube – 32 milioni di visualizzazioni.

Per non parlare degli altri social, con milioni e milioni di riproduzioni. Il video girato da Giuseppe Marco Albano vede sullo sfondo Sorrento, con le riprese fatte a Marina

Piccola e al Grand Hotel Excelsior Vittoria. Albano, 39 anni, è un regista, sceneggiatore e produttore cinematografico. Nato in terra pugliese, è cresciuto e ha vissuto in Basilicata, a Bernalda.

Dopo diversi e importanti lavori come registra e produttore, il suo esordio al lungometraggio indipendente arriva nel 2012 con il film “Una domenica notte”. Nel 2013 viene insignito con il Premio Massimo Troisi per il miglior cortometraggio comico e nello stesso anno partecipa alla Mostra del Cinema di Venezia. Nel 2014 grazie alla produzione del cortometraggio “Thriller”, ottiene oltre ottanta riconoscimenti nazionali ed internazionali, vincendo anche il Davi di Donatello 2015 per il miglior cortometraggio italiano. Ha rappresentato l’Italia all’estero con i suoi lavori. È stato produttore de L’Avenir, Angel, Caramelle, Il Cigno e Del padre e del figlio. Tra i videoclip musicali, il grande successo di Rossetto e caffè di Sal Da Vinci.

La canzone di Sal Da Vinci a settembre scorso ha ottenuto il disco d’oro. Un brano che continua a scalare le classifiche e a collezionare milioni di stream e visualizzazioni. Un bravo bellissimo, una fissa per milioni di persone.

Claudio Buono