Reputazione online delle regioni italiane, la Basilicata è seconda

Il presidente Bardi: “Un altro importante traguardo per il nostro territorio. È la conferma che stiamo lavorando bene sia sul fronte della promozione, attraverso l’Apt, sia su quello dell’accoglienza, grazie all’impegno degli operatori turistici e di tutto il sistema del turismo”

“Il secondo posto guadagnato dalla Basilicata nella classifica nazionale delle regioni con la migliore reputazione online, diffusa da Data Appeal Company, rappresenta un altro importante traguardo per il nostro territorio di cui tutti i lucani devono sentirsi orgogliosi”.

Lo afferma il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, a commento dei premi Italia Destinazione Digitale assegnati al Ttg di Rimini dove la Basilicata è presente con un grande stand e con una trentina di operatori turistici lucani.

“Dopo aver vinto il premio lo scorso anno nella stessa competizione, essere fra i primi tre in questa importante graduatoria – commenta Bardi – e prima di regioni molto più accorsate come il Trentino-Alto Adige, è la conferma che stiamo lavorando bene sia sul fronte della promozione, attraverso l’Apt, sia su quello dell’accoglienza, grazie all’impegno degli operatori turistici e di tutto il sistema del turismo. Competere con regioni che sotto il profilo dell’industria della vacanza hanno una tradizione molto più radicata e arrivare al secondo posto dopo il Veneto e prima del Trentino significa che la Basilicata sta seguendo la strada giusta con una visione che, rispettando la tradizione, guarda con il giusto approccio al futuro e all’innovazione. Continueremo a lavorare con lo stesso spirito e con la stessa visione per guadagnare altri importanti traguardi”.