Giornata del Camminare, domenica 13 ottobre in programma “Plogging Satriano”. Una camminata con raccolta dei rifiuti

Domenica 13 ottobre 2024, in occasione della Giornata del Camminare, i Camminatori Amatoriali Satrianesi in collaborazione con Comune di Satriano di Lucania organizzano “Plogging Satriano”, una piacevole camminata alla Madonna delle Grazie con raccolta di rifiuti abbandonati. Già l’anno scorso i CAS sostenuti dall’Amministrazione Comunale di Satriano, hanno ripulito parte della SP 95. “I Camminatori Amatoriali Satrianesi, oltre a coltivare la loro passione, svolgono un’importante ruolo di “sentinella”, evidenziando punti di forza del territorio e proponendo progetti di valorizzazione o come in questo caso, evidenziando situazioni poco piacevoli, frutto della poco sensibilità ambientale di alcune persone”.

L’iniziativa si svolge proprio nella giornata nazionale del camminare, promossa da Feder Trek, per sottolineare ancor più l’importanza del camminare.

L’iniziativa promossa dai CAS, è sostenuta dall’Amministrazione Comunale di Satriano e dagli operatori ecologici comunali.

Tutti i cittadini possono partecipare liberamente e sotto la propria responsabilità.