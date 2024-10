Potenza, il 7 ottobre apre il Terminal Gallitello. Previsti 30 collegamenti giornalieri

Nell’ambito degli accordi tra Regione Basilicata e Fal (Ferrovie Appulo Lucane), il prossimo 7 ottobre, alle 11, verrà inaugurato a Potenza il Terminal Gallitello, tassello fondamentale del mosaico che consegna ai potentini una vera e propria metropolitana di superficie. “L’opera chiude il cerchio – spiegano il presidente della Giunta regionale, Vito Bardi, e l’assessore regionale ai Trasporti, Pasquale Pepe – degli interventi previsti sulla tratta Fal nel capoluogo dopo l’eliminazione dei tre sottopassi di via Angilla Vecchia, via Calabria e via Roma. Grazie all’aumento dei collegamenti e alla nuova stazione del Gallitello che offre un ampio parcheggio di scambio gratuito, con circa 200 posti – aggiungono Bardi e Pepe – si potrà raggiungere l’obiettivo di decongestionare il traffico in città e di agevolare la mobilità interna dei residenti, anche relativamente agli autobus extraurbani”.

Complessivamente sono previsti oltre 30 collegamenti giornalieri (andata e ritorno) che effettueranno cinque fermate lungo il percorso Terminal Gallitello, Potenza inferiore scalo, San Rocco, Potenza città e Potenza Santa Maria. Servizio attivo tutti i giorni feriali dalle 4.55 alle 23. “La stazione di Gallitello – aggiungono Bardi e Pepe – costituisce il nucleo centrale della metropolitana di superficie e offre all’utenza, nel grande fabbricato attiguo ai binari, completamente ristrutturato da Fal, servizi come l’info point, la sala d’attesa, monitor informativi e il wi-fi gratuito”.

L’intervento globale di potenziamento del trasporto metropolitano di Potenza – che comprende i tre sottopassi e la stazione di Gallitello – è stato finanziato con 8,9 milioni di euro di fondi europei Po Fesr 2007-2013 assegnati dalla Regione Basilicata al Comune di Potenza, che a sua volta ha individuato Fal come soggetto attuatore. “Con l’inaugurazione del Terminal – concludono Bardi e Pepe – si completa un progetto più ampio di modernizzazione della rete ferroviaria affidata a Fal nell’ottica di rispondere con una visione innovativa alle esigenze di mobilità dei cittadini: il prossimo passo sarà costituito dagli interventi di adeguamento delle stazioni. Analogo approccio per il progetto di bike sharing, in fase di attuazione, che riguarda i due capoluoghi di provincia”. L’iniziativa – che prevede un investimento di 700mila euro, finanziato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – è frutto di una proposta di Fal: l’obiettivo è integrare con le “bici in condivisione” il sistema di trasporto pubblico locale. A Potenza come a Matera, dove entro fine ottobre sarà inaugurato il servizio metropolitano.