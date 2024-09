Global Champions Arabians Tour, al Circo Massimo ottimi risultati per il vietrese Campiglia con il suo cavallo

La prestigiosa tappa romana del Global Champions Arabians Tour si è conclusa e a trionfare è stato anche un vietrese. Si tratta di Gaetano Campiglia, che ha partecipato alla tappa di Roma del più importante circuito mondiale dove ci sono i migliori cavalli arabi del mondo. Il cavallo di Campiglia si è classificato quarto nella categoria 4+ e nono nella categoria “Senior stalloni”.

L’evento internazionale si è svolto il 6 e 7 settembre al Circo Massimo. Tanti anche i vip presenti come la conduttrice televisiva italo-araba Rajae Bezzaz, ​​la top model arabo-italiana internazionale Ahlam El Brinis, l’italiana “Oprah”, Francesca Manzini, l’étoile italiana di fama mondiale Eleonora Abbagnato, la cantante Giulia Luzi, oltre star del cinema come Violante Placido, Alessandra Mastronardi, Elisabetta Pellini, Francesca Inaudi e Barbara De Nuntis. Il redente anche l’ex calciatore Federico Balzaretti.

“La tappa di Roma del Global Champions Arabians Tour ha ancora una volta superato tutte le aspettative”, ha affermato Faleh Al-Nasr, Presidente del Global Champions Arabians Tour. “Siamo orgogliosi di riunire non solo il meglio del talento dei cavalli arabi, ma anche una comunità di fan appassionati e ospiti illustri che rendono questo evento davvero speciale. Il livello di competizione e cameratismo mostrato qui è stato notevole”, ha dichiarato il Presidente del Global tramite il sito ufficiale dell’evento.

I complimenti vanno a Gaetano Campiglia e al suo cavallo per gli importanti piazzamenti conseguiti in un evento unico e tra più importanti al mondo per la categoria.

