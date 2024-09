Danza Maeva e Centro Danza Metamorfosi di Potenza in diretta su Rai 1 l’8 settembre con Roberto Bolle

Le scuole di ballo Danza Maeva e Centro Danza Metamorfosi, entrambe di Potenza, parteciperanno all’importante evento che vede protagoniste Roberto Bolle, in diretta domenica 8 settembre, dalle ore 9.40, su Rai 1, dal Duomo di Milano. Queste le note delle due scuole di ballo.

ASD DANZA MAEVA – La Direzione dell’ASD Danza Maeva è lieta di annunciare la partecipazione degli allievi del Centro al meraviglioso evento Balloinbianco, il ballo collettivo di Ondance aperto a tutti e con un’unica regola: il bianco. Una sbarra dedicata alla danza classica, guidata dall’etoile mondiale Roberto Bolle riunirà ragazzi provenienti da tutta Italia. Grande l’emozione e l’attesa di condividere con tutti la passione verso la nobile Arte. Straordinaria la diretta di RAI 1 alle 9.40 che incanterà gli spettatori con la sua marea bianca, composta per questa edizione, da almeno 2000 allievi nella magnifica cornice di Piazza Duomo

CENTRO DANZA METAMORFOSI – Il Centro Danza Metamorfosi di Potenza, anche quest’anno, sarà presente al Ballo in Bianco in programma l’8 settembre in Piazza Duomo a Milano. Straordinario evento che celebra la passione e l’eccellenza della danza italiana, che si inserisce nella più ampia iniziativa OnDance: la festa della danza di Roberto Bolle, organizzata in collaborazione con Assodanza Italia. Il Ballo in Bianco sarà il momento culminante di una serie di giornate dedicate all’arte della danza, con una classe di oltre 2000 partecipanti che seguiranno una lezione di tecnica di danza classica alla sbarra di cui il maître sarà proprio Roberto Bolle. L’evento si svolgerà nella splendida cornice di Piazza Duomo e sarà trasmesso in diretta su Rai 1.

Siamo altresì orgogliosi di comunicare che una allieva del nostro Centro di Danza, Chiara Mallano, ha superato l’audizione al workshop OnDance che si terrà a Milano dal 2 all’8 settembre.

È tra i migliori trenta allievi italiani ed esteri ad essere stata ammessa a questo importante evento. Avrà l’opportunità di frequentare un corso intensivo con grandi maître nel quale saranno preparate numerose coreografie di diversi stili di danza che saranno eseguite durante gli eventi di OnDance.