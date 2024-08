Scoperto dalla Polizia con otto involucri di eroina nella borsa. A Potenza arrestato un uomo

La Polizia di Stato, nella mattinata di mercoledì 21 agosto, ha tratto in arresto un cittadino straniero trovato in possesso di sostanza stupefacente nel corso di un mirato servizio volto alla prevenzione ed al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti disposto dal Questore Giuseppe Ferrari.

Nello specifico personale in abiti civili della Squadra Mobile della Questura di Potenza notava il ventottenne, già noto agli operanti in quanto gravato da precedenti per reati concernenti gli stupefacenti. Lo stesso accedeva ai giardini pubblici di Via Trieste e, guardandosi ripetutamente intorno, si avvicinava a un cespuglio dal quale prelevava qualcosa che riponeva all’interno di una borsa per poi allontanarsi di pochi metri e fermarsi, come se stesse aspettando qualcuno.

Vista la condotta sospetta, gli agenti sul posto, unitamente a personale della Squadra Volanti, accedevano al giardino e fermavano il cittadino nigeriano che, alla vista del personale in divisa, aveva tentato invano di allontanarsi. Il soggetto veniva trovato in possesso di un involucro in cellophane con all’interno sostanza stupefacente del tipo eroina che custodiva all’interno della borsa.

Gli operatori effettuavano, inoltre, un accurato controllo dell’area vicina al cespuglio, ove rivenivano ulteriori 8 involucri in cellophane contenenti eroina, nascosti nel terreno. Alla luce dei fatti il soggetto veniva tratto in arresto e condotto presso la locale Casa Circondariale dalla quale è stato dimesso nella stessa mattinata con il divieto di dimora nel Comune di Potenza.