Polizia di Stato: sospesa l’attività di un esercizio commerciale a Potenza

In data odierna, personale della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale della Questura di Potenza, ha notificato il provvedimento del Questore Giuseppe Ferrari, di sospensione dell’attività, per la durata di giorni 5, al titolare di un esercizio commerciale per la somministrazione di cibi e bevande, ubicato nel centro storico di Potenza, emesso ai sensi dell’art. 100 T.U.L.P.S.

La predetta misura è stata adottata a seguito del rafforzamento dell’attività di controllo del territorio, svolta nelle aree interessate dalla cosiddetta movida del capoluogo. Le verifiche compiute hanno fatto emergere che il locale ed i suoi avventori erano stati più volte oggetto degli accertamenti delle Forze dell’Ordine, in particolare durante i vari servizi ad “Alto Impatto” attuati settimanalmente, soprattutto nel corrente periodo estivo, anche a seguito delle segnalazioni pervenute dai cittadini.