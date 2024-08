In Basilicata arriva il Festival europeo della birra. Appuntamento a Potenza dal 28 al 31 agosto

In Basilicata e non solo fermenta l’attesa per il più grande evento internazionale lucano dedicato alla bevanda preferita dagli italiani sempre più simbolo legato al piacere: il Festival Europeo della Birra 2024. Un’esperienza unica e trasversale che combina la passione per la birra di qualità con l’energia della musica.

Location, l’autentico riferimento cittadino per famiglie e giovani: il cuore del capoluogo lucano. Il centro storico di Potenza, piazza Mario Pagano, sarà il palcoscenico della grande manifestazione in programma dal 28 al 31 agosto. Il festival unisce un’atmosfera rilassata e conviviale ad un’anima culturale favorita da iniziative, seminari, arte e musica che spazia tra generi e stili diversi. Un appuntamento imperdibile non soltanto per gli appassionati, ricco di emozioni birrarie garantite da un’offerta ultra-selezionata: ogni sorso è un viaggio attraverso i segreti e le tradizioni di eccellenti birrifici artigianali e di produttori locali, italiani ed europei che non mancheranno di presentare importanti novità. Nuovi gusti e nuovi sapori della birra da scoprire in associazione a ottimo cibo.

Tra i protagonisti del Festival Europeo della Birra, lo street food, grande la partecipazione delle attività del centro storico, pronto a sfidare i sensi con una molteplicità di prelibatezze culinarie locali perfettamente abbinate alle birre in degustazione. A rendere ancora più completa l’offerta, gli spazi alcohol free e gluten free. Birra, cibo, cultura, installazioni artistiche e musica si fondono per creare un evento oltre le aspettative. L’integrazione di competenze e professionalità diverse è la ricchezza che non mancherà di fornire risultati positivi anche nell’ambito della 4a edizione del Festival. Partner d’eccezione è Beertravel.it, sito specializzato nel mondo birraio che raccoglie tutte le birre artigianali italiane ed estere, con schede tecniche dettagliate, foto, info e recensioni.