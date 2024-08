“Giornate della Gentilezza”, c’è anche il Comune di Sasso di Castalda nel promuovere i valori del rispetto e della solidarietà

Il Comune di Sasso di Castalda è lieto di annunciare con la delibera di giunta n° 53 la propria adesione al progetto “Giornate della Gentilezza”, promosso dall’Associazione Cor et Amor “https://costruiamogentilezza.org/ “ un’iniziativa che promuove valori di rispetto, inclusione e solidarietà nella nostra comunità. In concomitanza con questa adesione, è stata nominata la Consigliera Comunale alla Gentilezza, Caterina Maulella che avrà il compito di coordinare e promuovere attività volte a diffondere un clima di gentilezza e collaborazione tra i cittadini.

Sasso risulta essere il secondo comune che aderisce a questo importante progetto per la costruzione di pratiche gentili per il bene Comune mettendo al centro bambini e ragazzi affinché la gentilezza diventi un’abitudine diffusa.

Le Giornate della Gentilezza si svolgeranno Dal 22 settembre al 2 ottobre, e prevedono eventi speciali, laboratori e incontri aperti alla cittadinanza, con l’obiettivo di incoraggiare comportamenti positivi e l’empatia tra le persone. “Crediamo fermamente che la gentilezza possa trasformare le nostre comunità citando Lao Tzu “La gentilezza in parole crea fiducia; la gentilezza in pensiero crea profondità; la gentilezza in dono crea amore”, afferma Rocchino Nardo, Sindaco di Sasso di Castalda.

“La nomina della Consigliera comunale alla Gentilezza rappresenta un passo concreto verso la costruzione di un ambiente più accogliente e solidale.”

La Consigliera Caterina Maulella si impegnerà a coinvolgere scuole, associazioni e cittadini in iniziative che celebrino atti di gentilezza quotidiana. Sarà un punto di riferimento per chiunque desideri contribuire a creare una comunità più unita e rispettosa.

Lo comunica Mariangela Laurino, Assessore alla Cultura e al Turismo del Comune.