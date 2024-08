Crisi idrica, al via campagna di sensibilizzazione “Ogni goccia conta”. Il governatore Bardi ai 29 Comuni: “Uso responsabile della risorsa”

“Ogni goccia conta” è la campagna di sensibilizzazione della Regione Basilicata in collaborazione con Egrib (Ente di Governo dei rifiuti e delle risorse idriche) e Acquedotto Lucano per sostenere il consumo responsabile dell’acqua da parte dei lucani e, in particolar modo, i cittadini forniti dal bacino idrico Basento-Camastra.

Sono 29 i Comuni interessati con una popolazione di 145 mila abitanti (circa il 40 per cento è composto dalla popolazione di Potenza). Oltre al capoluogo lucano gli altri centri coinvolti sono: Acerenza, Anzi, Avigliano, Albano di Lucania, Banzi, Baragiano, Brindisi di Montagna, Campo maggiore, Cancellara, Castelmezzano, Forenza, Genzano di Lucania, Irsina, Laurenzana, Maschito, Oppido Lucano, Picerno, Pietragalla, Pietrapertosa, Pignola, Ruoti, San Chirico Nuovo, Satriano di Lucania, Tito, Tolve, Vaglio Basilicata, Trivigno e Tricarico.

L’obbiettivo è la riduzione dei consumi di almeno il 20 per cento entro il 20 1gosto 2024. Se questo non dovesse verificarsi sarà inevitabile procedere con le interruzioni.

Intanto per lunedì 5 agosto è fissato un incontro tra Dipartimento della Protezione Civile regionale, Egrib, Acquedotto Lucano e i sindaci dei 29 Comuni interessati ai quali sarà somministrata un’ordinanza che riporterà le indicazioni sull’uso responsabile dell’acqua e le sanzioni da somministrare in caso di inottemperanza.

Guarda il video appello del presidente della Regione, Vito Bardi.