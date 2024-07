Potentino terra di ultracentenari. Spegne 102 candeline nonna Fortunata Antonia a Rionero in Vulture

La signora Pisanu Fortunata Antonia, da tutti conosciuta come zia Ietta, ha raggiunto il traguardo di 102 anni. Nelle sue vene scorre anche sangue sardo perché il suo papà era originario di un paese della provincia di Cagliari. Ha conseguito la licenza elementare di cui è sempre stata fiera perché a quei tempi non tutti terminavano le scuole elementari, addirittura c’era chi non le frequentava affatto. Dal suo matrimonio con Mast’ Pepp, di professione scalpellino, sono nati 5 figli, di cui 2 viventi. Ha lavorato per tanti anni come cuoca presso la Scuola Elementare di Rionero in Vulture e, dopo il terremoto del 1980, presso la Scuola Materna e l’Asilo Nido, sempre di Rionero. Un’esperienza lavorativa faticosa ma nel contempo gratificante: sempre disponibile e affabile con le colleghe di lavoro, con i genitori dei bambini e con gli stessi bambini i quali, oggi adulti, la ricordano ancora con stima e affetto. A festeggiarla, presso il Ristorante “I Gemelli”, i figli Donato e Raffaella, la nuora Irene, il nipote Giuseppe e tanti amici. Prima del taglio della torta, la figlia ha messo in risalto le caratteristiche più belle di questa donna meravigliosa che nella sua vita ha saputo trasmettere, con il cuore pieno di fede, amore, gioia, forza e tenacia.

Auguri da tutti noi zia Ietta!

redazione