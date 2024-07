Outdoor Tour 2024, questa sera il concerto di Gigi D’Alessio a Potenza

“E’ l’evento più atteso dell’estate potentina, il concerto di Gigi D’Alessio, e siamo orgogliosi di poter tornare a fare musica nel cuore della città capoluogo di Regione. E di farlo nel contenitore di maggior richiamo per i potentini, lo Stadio Alfredo Viviani. Per ritrovarlo protagonista di una offerta così importante dobbiamo tornare indietro di parecchi anni!” tengono a sottolineare i referenti di Music Event, organizzatore insieme ad Over Sound dell’evento. Gigi, impegnato dallo scorso 5 luglio nel Tour Outdoor 2024, toccherà le più belle località d’Italia, da Nord a Sud. L’artista riabbraccia il suo pubblico per cantare insieme le sue canzoni più amate, in una scaletta che racchiude oltre 30 anni di successi: dai brani storici come “Non mollare mai”, “Il cammino dell’età”, “Mon amour”, “Quanti amori”, “Como suena el corazon”, “Non dirgli mai”, fino a quelli più recenti come “La prima stella” e “Benvenuto amore”, “Noi due”, “L’ammore”, “Come me”, “Mentre a vita se ne va”, e tanti altri ancora.

Sul palco è accompagnato da Alfredo Golino (batteria), Roberto D’Aquino (basso), Pippo Seno (chitarre), Ciro Manna (chitarre), Checco D’Alessio (tastiere), Lorenzo Maffia (pianoforte e tastiere) e Max D’Ambra (tastiere e programmazione). “Siamo potentini, amiamo la nostra città e siamo fiduciosi di poter scrivere tante altre pagine importanti nell’ambito artistico-musicale. Siamo all’inizio, crediamoci insieme. Potenza non è seconda a nessuna”, chiosano da Music Event.

Appuntamento a questa sera 16 luglio.