Trofeo Mtb Città di Paterno: domenica 7 luglio arriva la febbre da mountain bike nel centro valdagrino

Il circuito X-Country si immerge nella fase estiva, staziona ancora in Basilicata e ritrova Paterno dove scoppia ufficialmente la febbre da mountain bike.

Per domenica 7 luglio sono a buon punto i preparativi per organizzare al meglio la 18°edizione del Trofeo Mtb Città di Paterno che assegna i titoli regionali FCI Basilicata cross country solo per le categorie under 23, élite e amatori.

Grazie al loro impegno, gli organizzatori della Loco Bikers contano di avere un buon riscontro di partecipanti, attesi a pedalare su un percorso a circuito di 6 chilometri che si snoda sul versante est del paese, attraversando il centro storico, le colline adiacenti e il fiume Agri. Sono tre i punti nevralgici da tener d’occhio: la salita Chiesa Madre in pavé e con pendenza media di oltre il 20%; il single track (passaggio singolo) e salita Giardini a cui cui segue una dura salita mista tra lastricato e fuoristrada; altro single track quello di Raia Carboni attraverso le stradine e le scalinate del quartiere.

Con ritrovo e verifica licenze a partire dalle 14:00 presso Braci e Calici in piazza Autonomia e l’inizio della gara previsto alle 16:00, si attende l’arrivo di questa 18°edizione che fa parte del carnet di eventi “Sotto il cielo di un’estate paternese” (grazie alla Pro loco Terra dei Padri e in collaborazione con l’amministrazione comunale locale) dove non mancherà il conforto dei partecipanti e il gradimento del pubblico.