Giovanni Cestari nominato console onorario Repubblica Democratica Congo per Basilicata, Campania, Puglia, Calabria e Molise

Il Ministero agli Affari Esteri ha nominato Giovanni Cestari Console onorario della Repubblica Democratica del Congo a Napoli con competenza sulla circoscrizione territoriale delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Molise. Giovanni Cestari, 24 anni, è il più giovane Console onorario italiano. Si tratta di un prestigioso riconoscimento per l’attività che svolge, già da alcuni anni, attraverso la Camera ItalAfrica presente anche nella RDC (capitale Kinshasa). Nel Piano Mattei sono previsti progetti per i Paesi dell’Africa Centrale e, tra l’altro, un impegno finanziario di 320 milioni di euro che riguarda uno dei progetti della Partnership for Global Infrastructure and Investment che è la realizzazione del ‘corridoio di Lobito’, il sistema infrastrutturale che collegherà l’Angola allo Zambia, attraverso la Repubblica Democratica del Congo. Parliamo di un’infrastruttura imponente, che coinvolge numerosi settori e che apre ad opportunità anche per le imprese italiane. Progetti pilota del Piano Mattei sono anche nel settore dell’energia rinnovabile. Nel primo trimestre dell’anno l’export italiano in RDA ha raggiunto 11,8 milioni di euro (più 31,4%) e l’import verso l’Italia ha superato i 66 milioni di euro. La Repubblica Democratica del Congo grazie alla sua terra molto fertile ed il clima tropicale, si presta allo sviluppo del settore agricolo avendo la possibilità di diventare il granaio di tutta l’Africa. Da segnalare che un raggruppamento di imprese italiane si sono aggiudicate un Progetto della Banca Mondiale per la creazione di un polo di trasformazione agroalimentare nel territorio di Lukula, nel Distretto del Bas Fleuve, nella Provincia del Congo Centrale della Repubblica Democratica del Congo. Tra i punti di forza, la Repubblica Democratica del Congo è uno dei Paesi più ricchi al mondo per le sue risorse minerarie, dall’oro al bronzo ai diamanti, comprese le “terre rare” che entrano nella produzione dei telefoni cellulari e dei computer. I principali distretti minerari si trovano nelle regioni meridionali nel Katanga dove ha sede la Gécamines (società di stato per lo sfruttamento delle risorse del sottosuolo). Per Giovanni Cestari ci sono le condizioni e le opportunità per accrescere la presenza di imprese italiane (e del Sud Italia) nella RDC e per questo promuoverà incontri nelle regioni di competenza consolare.