Potenza-Bari, finalmente in treno!

E’ proprio il caso di dire: “finalmente”. Finalmente, dopo anni di ritardo la nostra proposta diventerà realtà. Per darci ragione, Presidenti e Giunte, hanno impiegato ben otto anni. Da tanto tempo sosteniamo che un collegamento diretto per Bari sia elemento essenziale per sfruttare al meglio il potenziale della linea Potenza-Metaponto. In maniera desolata e desolante, abbiamo perso tanti anni, forse per scelta, condizionamenti o altro, ma pur sempre sotto il cielo interiore della piena consapevolezza. Questo nuovo collegamento offrirà un servizio che mancava al territorio e rappresenterà non solo la scelta più ecologica, ma anche quella più veloce. Raggiungere Bari da Potenza, per esempio, consentirà ai viaggiatori di risparmiare almeno 20 minuti sui tempi di percorrenza. I dati parlano chiaro: Trenitalia propone un collegamento che impiega 2 ore e 45 minuti, al prezzo di 19,95 euro. Un’opzione più rapida e leggermente più economica rispetto all’autobus. Il problema, invece, non si pone per la linea Potenza-Altamura-Bari (Fal) chiusa da anni per una ristrutturazione infinita che oltre all’esagerato tempo di percorrenza (tre ore e 57 minuti) e ai disagi dei cambi treno-bus nelle stazioni di Genzano e di Gravina, impone un viaggio scomodo in autobus da Genzano a Potenza, lungo i tornanti di Oppido Lucano e di Pietragalla fino a San Nicola. In definitiva, scegliere il treno non solo riduce i tempi di viaggio, ma spesso rappresenta anche una scelta più economica e sostenibile. Per chi cerca un trasporto efficiente e conveniente, i mezzi su rotaia, sono quindi la soluzione ideale.

Ciufer Basilicata