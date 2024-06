Successo per la prima tappa a Marsicovetere di “Viaggio in Basilicata” promossa da Ente Pro Loco Basilicata con l’Associazione Alba

Molto partecipata la prima tappa a Marsicovetere di “Viaggio in Basilicata” promossa da Ente Pro Loco Basilicata Aps con l’Associazione Alba. Una cinquantina di rappresentanti soci volontari delle Pro Loco lucane e delle associazioni affiliati alla Rete Associativa di Terzo Settore EPLI – Ente Pro Loco Italiane Aps si sono ritrovati nel caratteristico borgo della Val d’Agri nel Parco Nazionale Appennino Lucano Val d’Agri Lagonegrese alla scoperta del centro storico e delle sue bellezze accolti dai volontari dell’Associazione Alba di Marsicovetere coordinati dalla Presidente Isabella Briglia. Da Palazzo Rossi lungo Corso Vittorio Emanuele accompagnati dalla Guida Turistica Maria Antonietta Giliberti insieme alla Presidente dell’Associazione “Alba – Avviare Liberamente il Benessere Associativo” Isabella Briglia, i numerosi partecipanti hanno potuto ammirare: la Grotta dei Briganti, le antiche falegnamerie, le antiche fucine, adibite a cantine, il museo Archeos dalla preistoria alla civiltà romana e il Museo della civiltà rurale “La Casa di Dorina”, allestiti con dovizia di particolari dai volontari di Alba che ha proprio come obiettivo la promozione territoriale nonché il decoro urbano del borgo, il ripristino delle tradizioni locali, attività ricreative per bambini, eventi culturali, itinerari turistici per i visitatori.

Presenti i consiglieri comunali Giuseppe Molinari, Cesira Russo, Cono D’Elia, Maria Carmela Miraglia e Patrizia Vita che hanno salutato positivamente l’iniziativa porgendo un caloroso benvenuto. “Abbiamo accolto con entusiasmo l’invito dell’Associazione Alba – sottolinea Rocco Franciosa Presidente Ente Pro Loco Basilicata – a cui rivolgiamo un plauso per l’importante lavoro di custodia e promozione del patrimonio culturale immateriale e materiale legato alla storia centenaria del bellissimo borgo di Marsicovetere nel cuore del Parco dell’Appennino Lucano. Possiamo dire che è stato un successo la prima tappa di Viaggio in Basilicata – continua Franciosa – che mira ad accendere i riflettori sui paesi lucani e a mettere in evidenza la straordinaria attività di volontariato che tanti cittadini con amore e passione offrono per far rivivere le tradizioni locali e mantenere vivi i nostri stupendi centri storici per promuoverli e farli visitare”. Dopo il pranzo degustazione di prodotti tipici locali presso l’Agriturismo “Il Giardino degli Ulivi”, nel pomeriggio, i dirigenti regionali di Ente Pro Loco Basilicata Aps Rocco Franciosa, Maria Teresa Romeo, Pietro Marino e Franco Tornese, la Presidente dell’Associazione culturale “Ca.Tali.Te” di Sarconi Alessandra Greco, il Presidente del Circolo Filatelico Numismatico Materano Paolo Paladino insieme ai rappresentanti delle Pro Loco di Barile, Pisticci, Satriano di Lucania, Marconia, Stigliano, ed una rappresentanza di visitatori provenienti da Montescaglioso, Melfi e Potenza, sono stati ricevuti presso la sede municipale dal Sindaco di Marsicovetere Marco Zipparri accompagnato dai consiglieri comunali Cesira Russo, Cono d’ Elia, Chiara Pisano e Michele Carmignano.

Il Sindaco Zipparri ha sottolineato “siamo grati ai volontari di Alba per l’impegno teso a valorizzare il centro storico di Marsicovetere e ringraziamo Ente Pro Loco Basilicata per l’attività di promozione territoriale messa in campo che ha visto protagonista in questa occasione la nostra splendida comunità che puntando sulla sinergia deve sempre più e meglio mirare alla valorizzazione turistica in grado di attrarre turisti per mostrare le straordinarie risorse storiche ed enogastronomiche locali rappresentate in particolare dal tartufo e dal prosciutto di Marsicovetere”. Nel corso dell’incontro con l’amministrazione comunale dopo una lettura di poesie dell’artista marsicoveterese Amedeo Giovanni Di Marco tratte dal suo libro “Il Paese Felice” sono intervenuti i soci della Pro Loco Barile Emilio D’Andrea e Renato Paternoster che hanno dedicato delle poesie a Marsicovetere in segno di gratitudine per la splendida ospitalità ricevuta.