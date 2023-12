Potentino, scomparso un uomo. Volontari e Vigili del Fuoco avviano le ricerche a Lavello

I Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Potenza sono stati attivati la scorsa notte, intorno alle ore 02:30, per la ricerca di una persona nel comune di Lavello. Un uomo residente nel comune di Lavello, nato nel 1974, ha parcheggiato la propria automobile in una piazzola di sosta lungo la SP. 93 Km 46 in direzione Canosa, facendo perdere le proprie tracce. Immediatamente sono state mobilitate le squadre dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Melfi e Palazzo San Gervasio, seguite da un nucleo cinofilo, personale esperto in Topografia Applicata al Soccorso (TAS) e un elicottero proveniente dal nucleo di Pontecagnano, nel Salernitano.

I Vigili del Fuoco sono intervenuti con due autopompe, quattro fuoristrada, un furgone e un elicottero, per un totale di venti unità. Le ricerche sono ancora in corso. Sul posto sono presenti anche volontari.