Ladri in azione la scorsa notte tra Balvano e Baragiano. In tre portano via una Ford Fiesta

Continuano a colpire i ladri nel Potentino. Un nuovo furto è stato a messo a segno la scorsa notte, nel territorio di Balvano, anche se nelle vicinanze di quello di Baragiano. I ladri sono riusciti a portare via una automobile che era parcheggiata davanti l’abitazione dei proprietari in contrada Platano. Si tratta di una Ford Fiesta di colore grigio scuro, targa DY 749 SY. I ladri, in tre ripresi dalle telecamere e incappucciati, hanno agito qualche minuto prima delle quattro.

I proprietari una ventina di minuti dopo si sono accorti del furto, ma i ladri erano già riusciti a far perdere ogni traccia. Allertati i Carabinieri, che sono intervenuti e hanno raccolto la denuncia. L’appello a chiunque veda l’auto è di allertare le Forze dell’Ordine.

Claudio Buono