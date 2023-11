Balvano, operazione antidroga dei Carabinieri. Tre giovani arrestati, per due di loro già disposta la scarcerazione

Sono tre i giovanissimi arrestati per droga a Balvano (uno scarcerato oggi) a seguito di una operazione portata a termine nella mattinata di ieri dai Carabinieri della locale stazione. Si tratta di un maggiorenne e due minorenni. Il tutto è stato registrato ieri mattina in un’area sotto al Castello. Durante le operazioni, i Carabinieri hanno sequestrato poco più di 100 grammi di hashish, una decina di grammi di cocaina. Mentre all’interno di un locale abbandonato, dove sono stati scoperti, poco più di mille euro in contanti e un bilancino di precisione. Addosso a uno degli arrestati anche alcuni grammi di marijuana. Uno dei minorenni – come detto in apertura – già oggi è stato posto in libertà dopo un giorno ai domiciliari, a seguito della richiesta avanzata dal suo legale, l’avv. Antonio Macellaro, che ha sottolineato al PM come lo stesso non avesse droga e null’altro, ma si trovata solo nell’area oggetto dell’operazione. Tesi condivisa dal Tribunale che ha disposto la liberazione di uno dei minorenni. Resta al momento in carcere il maggiorenne, sempre difeso dall’avv. Macellaro, e un minorenne che resta ai domiciliari. Per i due ancora in regime di carcere e domiciliari, tra domani e dopodomani si terranno le udienze di convalida. L’altro minorenne al domiciliari è difeso dagli avvocati Rosanna Faraone e Armando Dereviziis.

In ogni caso, il procedimento è nella fase delle indagini preliminari e basato su imputazioni provvisorie, per cui vige il principio d’innocenza nei confronti degli indagati fino ad intervenuta ed eventuale sentenza di condanna definitiva.

AGGIORNAMENTO DEL 29.11.2023 – In mattinata il Tribunale dei Minorenni ha concesso la libertà al minorenne che si trovava agli arresti domiciliari. La decisione è stata assunta a seguito dell’udienza di convalida, con l’immediata liberazione senza alcuna prescrizione, accogliendo in toto le richieste dei difensori avv. Armando Dereviziis ed avv. Rosanna Faraone. Per il maggiorenne in carcere, domani in programma udienza di convalida ed eventuali decisioni sulla scarcerazione.

redazione