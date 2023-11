Vietri di Potenza, cinque furti messi a segno la scorsa notte. Ladri portano via automobile, olio e attrezzature per l’agricoltura

Una vera e propria nottata da incubo per gli abitanti della zona di contrada Folpone e Santa Maria di Vietri di Potenza. Almeno cinque i furti messi a segno da una banda di ladri, che hanno fruttato un bottino di diverse migliaia di euro di materiale. I ladri sono riusciti ad entrare in garage dove, nei piani superiori, dormivano intere famiglie. Da una abitazione di contrada Folpone hanno rubato un automobile, una Fiat 600, tre motoseghe, due battitori per olive e altre attrezzature. In un’altra abitazione vicina, dove i proprietari vivono nel centro abitato, hanno rubato decespugliatori, motoseghe, hanno smontato il motore a un motozappa e aperto alcuni bidoni per capire se ci fosse olio o meno (ma c’era del vino). Scendendo, i ladri hanno portato a segno un altro colpo in contrada Santa Maria, riuscendo ad asportare decine e decine di litri di olio di oliva, e portando via anche tutti i contenitori in acciaio. Ancora più sotto, sono entrati in una abitazione dove la proprietaria – solo per caso – non si trovava all’interno perché nel centro abitato con i familiari. Una volta all’interno, hanno solamente messo tutto a soqquadro senza riuscire a portare nulla. I proprietari hanno fatto sapere che, anche a causa del vento della scorsa notte, non si sono accorti di nulla. Ancora un’altra abitazione, la quinta, colpita dai ladri in zona, dove anche in questo caso i proprietari vivono nel centro abitato. In quest’ultimo caso, hanno messo tutto a soqquadro, hanno portato motosega e due decespugliatori, e hanno messo fuori dall’abitazione un materasso e altri oggetti.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Stazione di Vietri di Potenza, guidati dal Maresciallo Daiana Conte, per i rilievi del caso e per avviare le indagini.

Claudio Buono