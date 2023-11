Da Vietri di Potenza a Verona per Fieracavalli. Importanti risultati per lo stallone Magic The Last Hurra di Campiglia

Importanti risultati e prestigiosi per il cavallo Magic The Last Hurra di Gaetano Campiglia di Vietri di Potenza, che ha riscosso applausi a Verona durante l’internazionale evento Fieracavalli, la vetrina mondiale dedicata al mondo equestre, la più antica in Europa dal 1898 che quest’anno ha festeggiato i 125 anni.

“Partecipare qui con il mio cavallo è stata una grande soddisfazione ed emozione. I sacrifici ripagano sempre. Lo stallone di mia proprietà, Magic The Last Hurra, ha partecipato nel padiglione 3 all’evento dedicato ai cavalli Arabi Dream Arabian, B Show International di Morfologia, dove in gara si trovano solo cavalli di genetiche importanti e morfologicamente vicini alla perfezione”. Magic The Last Hurra ha partecipato alla categoria “4-6 anni stalloni” ed ha raggiunto la seconda posizione al cospetto di stalloni già di fama internaziona,e ed è stata una grande esperienza ed emozione vedere il cavallo dell’appassionato vietrese con – li definisce lui – “mostri sacri”. Infine, all’Arabitalia Stallion lo stallone vietrese si è guadagnato la medaglia d’argento. Non male come prima partecipazione a Fieracavalli.

Il cavallo fa parte del Fontanella Team Arbians Breeders e Management di Giuseppe Fontanella.

Claudio Buono