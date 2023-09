Potenza, scende dal treno con la droga. Carabinieri arrestano un 32enne ghanese

Carabinieri. Un arresto per detenzione ai fini di spaccio a seguito dei controlli presso le stazioni ferroviarie del capoluogo.

I Carabinieri della Compagnia di Potenza, nel corso della settimana, hanno predisposto una serie di servizi di controllo del territorio finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati in genere e, in particolare, quelli in materia di sostanze stupefacenti.

Sono stati attenzionati, fra gli altri obiettivi, gli scali ferroviari del capoluogo, spesso, luoghi di ritrovo per soggetti dediti alle attività di spaccio. In tale contesto, nella mattinata di mercoledì 27 settembre u.s., i Carabinieri della Sezione Radiomobile della locale Compagnia hanno individuato un cittadino, successivamente identificato in un 32enne del Ghana che, sceso da un treno presso la Stazione ferroviaria di Potenza Inferiore, era salito, con fare circospetto, su un autobus urbano diretto nel centro storico.

I militari, visto l’atteggiamento guardingo posto in essere dal soggetto hanno deciso di seguire l’autobus, notando che il cittadino di origini straniere alla fermata di Piazza Vittorio Emanuele II scendeva dal pullman. Una volta intrapresa via del Popolo, decidevano di fermarlo e sottoporlo a controllo, nel corso di tale operazione hanno rinvenuto 6 grammi di eroina, nonché un coltello della lunghezza di 18 cm ed un bilancino di precisione, presumibilmente utilizzati per il taglio e la pesatura della droga.

L’uomo è stato, così, tratto in arresto e posto a disposizione della competente Autorità Giudiziaria.

Il materiale rinvenuto è stato sequestrato.

Si rappresenta che il procedimento penale è tuttora nella fase delle indagini preliminari ed è basato su imputazioni provvisorie che dovranno comunque trovare riscontro in dibattimento e nei successivi gradi di giudizio.

Tali servizi, frutto di una incisiva linea d’azione attuata dal Comando Provinciale Carabinieri di Potenza, consentono di prevenire e contrastare le attività connesse allo spaccio di sostanze stupefacenti, fenomeno in preoccupante crescita, soprattutto tra i più giovani.