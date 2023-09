Potenza, Maratea e Val d’Agri. Dal 1° ottobre le riprese per tre videoclip musicali di una prestigiosa azienda musicale e cinematografica indiana

“Con grande entusiasmo, annunciamo un evento eccezionale che prenderà vita tra le suggestive ambientazioni di Potenza, Maratea e Val D’Agri in Basilicata. A partire dal 1° ottobre, per circa una settimana, questi affascinanti luoghi serviranno da sfondo per la creazione di tre videoclip musicali prodotti dalla rinomata Dancing Elephant Films, una prestigiosa azienda indiana nel settore della musica e del cinema. L’evento è reso ancora più speciale dal debutto di una talentuosa nuova artista, Sarika Kansara, davanti alla telecamera”. A renderlo noto è la Sirio Studios.

Dancing Elephant Films, con sede in India, è nota per la straordinaria collaborazione con alcuni dei più grandi nomi dell’industria musicale indiana. “Questa produzione internazionale porterà la sua esperienza e creatività nelle bellissime location della Basilicata, creando un unico connubio tra il ricco patrimonio culturale italiano e il affascinante mondo della musica pop indiana.” – afferma il regista e produttore Kapil Sharma.

Sarika Kansara, una promettente giovane artista, farà il suo debutto dietro la telecamera durante questa straordinaria occasione. Il suo talento e la passione per la musica promettono di apportare un elemento fresco e innovativo alla produzione dei videoclip musicali. Alla guida di questa prestigiosa produzione è Kapil Sharma, noto regista e produttore di Dancing Elephant Films. Sharma ha una straordinaria carriera ed una vasta esperienza nella creazione di opere visive che catturano l’immaginazione del pubblico. Il suo coinvolgimento in questo progetto garantirà l’alta qualità artistica e cinematografica dei videoclip musicali.

Il rinomato coreografo Naresh Kumar Mani, fondatore della “MJ School of Dance”, orchestrerà le coreografie per questi videoclip musicali. Naresh Kumar Mani è un coreografo professionista che ha lavorato come unico coreografo in video musicali indiani, tra cui un brano di successo su YouTube intitolato ‘Corporate Kuthu Certified Rascal’. Ha anche coreografato per programmi televisivi indiani, spettacoli di premiazioni e ha avuto il privilegio di esibirsi con figure iconiche come Prabhu Deva. La sua straordinaria carriera comprende oltre mille spettacoli e l’istruzione di migliaia di studenti. Inoltre, Naresh Kumar Mani ha avuto modo di mostrare il suo talento in un canale YouTube chiamato ‘Certified Rascals’ ed è apparso in diversi film in lingua Tamil.

La produzione esecutiva qui in Basilicata è gestita con grande maestria da Sirio Studios, un’azienda lucana con un impressionante track record nell’industria cinematografica. Sirio Studios ha recentemente svolto il ruolo di produttore esecutivo per altri videoclip musicali di successo e ha avuto un ruolo significativo nella produzione del film di Maria Grazia Cucinotta, “Il meglio di te”, che sarà presentato tra Roma e Potenza all’inizio di novembre, aggiungendo ulteriore eccitazione alla scena cinematografica locale.

Inoltre, Sirio Studios è stata coinvolta nella produzione di una serie televisiva molto attesa sul caso Elisa Claps, che andrà in onda sulla rete ammiraglia Rai il 24 ottobre. Questo progetto televisivo rappresenta un altro importante traguardo nella ricca storia di Sirio Studios.

“Questo progetto rappresenta un affascinante incontro tra culture musicali e cinematografiche, e siamo entusiasti di vedere come le straordinarie location della Basilicata contribuiranno a creare un’esperienza visiva e sonora unica”, ha dichiarato Angelo Viggiano, Presidente e CEO di Sirio Studios.