Serie C, Brindisi-Benevento al “Curcio” di Picerno. Lunedì 25 settembre a porte chiuse

Disposta dal Prefetto Michele Campanaro la disputa in assenza di pubblico

Si disputerà a Picerno, alle 20.45 di lunedì 25 settembre prossimo, presso il campo sportivo “Donato Curcio”, l’incontro di calcio “Brindisi – Benevento”, valevole per il campionato di Serie C – girone C. Nei giorni scorsi, la “S.S. Brindisi F.C.”, a causa della sopraggiunta indisponibilità dello Stadio “Iacovone” di Taranto, utilizzato in questo inizio di campionato per le gare casalinghe, ha chiesto l’utilizzo dello stadio “Donato Curcio “ di Picerno, per la disputa della suindicata partita di lunedì 25 settembre 2023, con inizio alle ore 20.45.

In mattinata, il tema è stato esaminato in ambito di Riunione Tecnica di Coordinamento delle Forze di polizia, alla presenza del Questore, dei Comandanti provinciali dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, del Vicesindaco di Picerno e del Direttore Esecutivo della società di calcio “S.S. Brindisi F.C.”.

A termine della riunione, il Prefetto di Potenza Michele Campanaro, preso atto della richiesta della stessa società di calcio e delle considerazioni espresse dal Questore, ha adottato il provvedimento con il quale, in vista dell’incontro di calcio “Brindisi – Benevento” di lunedì 25 settembre prossimo da tenersi presso la stadio “Curcio” di Picerno (PZ), ha disposto la disputa in assenza di pubblico.