Forum della Prevenzione di Inail a Potenza. Maraldo: “Importante il lavoro dell’ASP nella prevenzione sui luoghi di lavoro”

Il Direttore Generale della Asp Basilicata Antonello Maraldo ha partecipato al Forum della Prevenzione di Inail che si è svolto a Potenza. Un momento di particolare interesse per il Dg Asp che allo stato attuale conserva il ruolo in aspettativa di Direttore dell’Inail di Teramo. E’ stato un Maraldo tra passato, presente e futuro quello che ha aperto i lavori del Forum assieme ad una folta platea istituzionale: appena due mesi fa era alla guida dell’istituto nazionale contro gli infortuni sul lavoro nella regione Abruzzo ed oggi è invece Direttore dell’Azienda Sanitaria Locale di Potenza che con il suo Dipartimento di Prevenzione- Unità Operativa Complessa di Medicina del Lavoro e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro, si occupa proprio di infortuni in ambito occupazionale.

Si è detto entusiasta il Direttore Generale Asp “per aver aperto, in Basilicata, i lavori di un importante convegno che tocca il settore della prevenzione in un momento particolarmente caldo in cui c’è una recrudescenza di incidenti sul lavoro che negli ultimi tempi hanno interessato anche una platea molto giovane di vittime”.

Nel suo intervento Maraldo ha evidenziato come la Asp abbia “un ruolo fondamentale nell’ambito della prevenzione sui luoghi di lavoro, tanto che si è messa mano anche al Piano triennale del fabbisogno del Personale con la futura assunzione di dieci tecnici, di cui alcuni di loro andranno a rinforzare il settore della sicurezza degli ambienti di lavoro”.

Sono quattro le sezioni dell’unità operativa di medicina del lavoro e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro, dislocate sul territorio provinciale con le sedi territoriali di Potenza, Melfi, Villa D’Agri e Lagonegro e che operano in stretta collaborazione con le Procure di Potenza e Lagonegro. Il personale afferente all’Uoc è formato da 3 medici, 14 tecnici della prevenzione e 3 amministrativi. Le attività realizzate, oltre a quelle ordinarie, si basano su vigilanza programmata sul territorio, vigilanza per delega delle Procure di Potenza e Lagonegro, attività su richiesta della Prefettura, attività legata ad esposti ed attività riguardanti gli infortuni o interventi di urgenza. Per queste ultime attività il personale afferente all’UOC Medicina del Lavoro, realizza una pronta disponibilità mensile che per esigenze territoriali è stata suddivisa su tre ambiti territoriali: nord, centro e sud provincia per coprire tutti i cento comuni della provincia di Potenza.

Medicina del Lavoro della Asp lavora anche in stretta collaborazione con l’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Potenza e Matera coordinando le attività di vigilanza programmate, o su richiesta della Prefettura, relativamente a campagne anti-caporalato in agricoltura e vigilanza nelle attività estrattiva delle cave. Negli anni, anche recenti, non sono mancati gli incontri formativi con diverse categorie del mondo del lavoro in particolare in occasione di importanti opere che vengono realizzate sul territorio provinciale, quali il cantiere per la realizzazione della bretella Tito-Brienza e quello della realizzata Autostrada A2 Salerno-Reggio Calabria. Per quel che riguarda i dati, l’Unità Operativa Complessa di medicina del Lavoro nel 2023 ha attenzionato 63 infortuni con prognosi superiore a 40 giorni. Inoltre sono stati trattati 2 infortuni mortali (uno in attività mineraria e uno in agricoltura) mentre un terzo caso mortale è attualmente in corso di accertamento. La Asp non tratta invece, se non su specifica richiesta dell’Autorità Giudiziaria, gli infortuni in itinere.